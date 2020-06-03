Conselho de Enfermagem constata irregularidades no Hospital Infantil de Vitória

A fiscalização constatou teto mofado no local onde se guarda a roupa dos funcionários, no banheiro e no corredor, entre outras áreas Crédito: Coren-ES

No pronto-socorro, a fiscalização constatou, entre outras irregularidades, que pacientes com suspeita de síndrome gripal passam pela classificação de risco no mesmo consultório junto com as demais crianças que procuram atendimento para outras doenças. Ainda neste local, dispensadores de álcool em gel e o porta papel-toalha estavam quebrados e ausentes nos corredores e locais de espera dos pacientes.

Segundo o relatório técnico de inspeção, no pronto-socorro foi constatado déficit de técnicos de enfermagem para atendimento de pacientes da sala vermelha e laranja. De acordo com a escala da unidade, são dois técnicos de enfermagem para cada dois leitos, no entanto, pontua o documento do Coren-ES, não há previsão para cobertura de profissionais para almoço, folgas e atestados.

Na área do refeitório, havia garrafas de café guardadas diretamente no chão, junto com uma mala e extintor de incêndio. Também não foi encontrado local para higienizar as mãos antes das refeições.

No setor de oncologia e na enfermaria C, a fiscalização do Coren-ES flagrou várias irregularidades. Entre elas, banheiro para higiene pessoal com condições inadequadas de uso, repouso da enfermagem num espaço menor que um metro entre as camas e ausência de materiais para higiene das mãos. Um capote de proteção estava pendurado atrás de uma porta.

A visita na enfermaria B constatou déficit de funcionários e as mesmas condições inadequadas de repouso presentes na enfermaria C e na oncologia.

Segundo o Conselho de Enfermagem, capotes descartáveis são reaproveitados em pacientes em isolamento no plantão diurno Crédito: Coren-ES

Na unidade semi-intensiva e na UTI pediátrica, o Conselho relatou que a escala de trabalho dos profissionais de enfermagem é inadequada; que há déficit de funcionários; e que copos descartáveis estavam sendo reaproveitados em pacientes em isolamento no plantão diurno. Foi observada até a presença de mofo no teto na sala de guarda de bolsa dos funcionários, no banheiro e no corredor, com risco maior de infecção hospitalar, entre outras irregularidades.

E em tempos de pandemia , a fiscalização constatou também que faltava até termômetro para aferir a temperatura das crianças.

O QUE DIZ A SESA

A direção do Hospital Estadual Infantil Nossa Senhora da Glória informa que em 20 de maio foi realizada uma reunião, entre a unidade, a Subsecretaria de Assistência em Saúde e o Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo, onde, segundo a Secretaria Estadual da Saúde (Sesa), todos os apontamentos da categoria foram discutidos e ocorreram avanços em relação ao estabelecimento de um diálogo entre as partes.