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Série de irregularidades

Hospital infantil: deputado questiona como foram usados R$ 63 milhões

Valor foi usado na unidade nos últimos cinco anos. Lorenzo Pazolini quer saber porque, apesar dos gastos, a situação do hospital é de abandono

Publicado em 

16 set 2019 às 17:55

Publicado em 16 de Setembro de 2019 às 17:55

Hospital Infantil de Vitória. O governo do Estado avalia fechar o prédio por conta dos problemas estruturais da edificação Crédito: José Renato Campos | A Gazeta
A Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente* da Assembleia Legislativa do Espírito Santo quer saber o destino do dinheiro investido pelo Governo Estadual no Hospital Infantil, em Vitória. Aproximadamente R$ 63 milhões foram gastos com a Unidade nos últimos cinco anos, segundo a Comissão.
[*Erramos: anteriormente foi publicado o nome errado da Comissão. A informação foi corrigida às 17h55 desta terça-feira (17)]
>Governo do ES avalia fechar prédio do Hospital Infantil de Vitória
Apesar das inúmeras denúncias da precariedade do Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, as irregularidades continuam. Em visita técnica, realizada no dia 6 de setembro, a Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente da Assembleia Legislativa encontrou diversos problemas na Unidade, entre eles portas quebradas, fios expostos, extintores vazios e vencidos. 
Vistoria mostrou que em alguns locais do hospital, há sinalização porém não existe extintor de incêndio Crédito: Reprodução TV Gazeta
"Há locais em que não há extintores, outros estão vazios. Mas o mais grave é a central de gás do hospital, que conta com apenas com um extintor que está vazio. É um risco iminente a toda sociedade, aos profissionais de saúde, a crianças e adolescentes que são pacientes do hospital", disse o deputado Lorenzo Pazolini, membro da Comissão, em entrevista à TV Gazeta.
De acordo com o deputado, já foram gastos mais de R$ 63 milhões na Unidade nos últimos cinco anos. Apesar dos gastos, a situação é de completo abandono. Por causa disso, a Comissão quer um levantamento para saber qual foi o destino deste recurso. 
> Clima de medo entre pais de crianças atendidas no Hospital Infantil
"Mais de 61% desse dinheiro foi pago para apenas 5 empresas, é uma quantia extremamente elevada para poucas empresas. Nós queremos apurar e entender para onde foi parar esse dinheiro, o que foi feito com ele, a destinação destes recursos. Até porque, mesmo com todos esses gastos o hospital encontra em situação extremamente precária"
Situação da porta de uma das salas do Hospital Infantil Crédito: Reprodução TV Gazeta
O relatório da vistoria vai ser encaminhado para o Tribunal de Contas, o Ministério Público Estadual e Federal e também para o poder judicial. A Comissão disse que vai cobrar explicações da Secretaria de Estado de Saúde (Sesa).
O QUE DIZ A SECRETARIA DE SAÚDE
Em entrevista à TV Gazeta, o secretário de saúde Nésio Fernandes explicou que os R$ 60 milhões foram usados para manutenção e custeio. 
“O valor para a manutenção predial daquela unidade foi pífio. Por isso aquela unidade foi recebida pelo nosso governo em condições muito precárias. Esse valor se refere a um conjunto de contratos de manutenção e custeio daquela unidade. São 127 leitos, milhares de pacientes atendidos, lá dentro funciona serviços de oncologia, de alta complexidade, que são serviços que exigem custeio”, explicou o secretário.
ENTENDA 
A situação de precariedade na estrutura do Hospital Infantil de Vitória se arrasta há pelo menos cinco anos. Em 2014, uma inspeção da Defensoria Pública identificou irregularidades na unidade, que já funcionava sem alvará do Corpo de Bombeiros e também da Vigilância Sanitária.
Em agosto, um princípio de incêndio no setor de Oncologia fez com que crianças fossem transferidas para outra ala da unidade. O incidente, provocado por um curto-circuito, foi o terceiro só este ano. Outros episódios aconteceram em fevereiro, no CTI e em agosto, na sala de Raio-X. Por causa disso, o Corpo de Bombeiros colocou uma viatura 24 horas dentro da unidade.
Por causa da situação, o governo avalia fechar o prédio onde funciona o Hospital Infantil. Ainda não foi definido se os serviços serão transferidos para outras unidades ou será construído um novo hospital. Por enquanto, o governo garante que faz reparos na rede elétrica e que as intervenções vão ser concluídas em seis meses. 

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