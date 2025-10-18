Conheça os bastidores do maior encontro de lideranças do ES

Diretor-presidente da Globo, Paulo Marinho (centro), no primeiro dia do Pedra Azul Summit 2025 . Crédito: Carlos Alberto Silva

Do inferno ao céu. Muita gente comentou durante o Pedra Azul Summit, encontro de líderes promovido pela Rede Gazeta, que começou nesta sexta (17): para chegar a Pedra Azul, uma das regiões mais bonitas do Espírito Santo (obra de Deus), é preciso enfrentar a precariedade da BR 262 (descaso dos homens).

VIA DA VERGONHA

Buracos, asfalto desgastado, sinalização deficiente, pista acanhada, a rodovia federal agoniza. E nos causa agonia. E vergonha diante dos visitantes.

Rodovia BR 262 em Viana: sofrimento para chegar às montanhas capixabas. Crédito: Fernando Madeira

QUEBRA E AMOLA

Em vez de obras, uma das intervenções visíveis da 262 é a instalação de quatro quebra-molas perto da sede de Viana, contribuindo ainda mais para travar o trânsito. Nada que uma civilizada e eficiente passarela de pedestres não resolvesse.

SÓ SEI QUE NADA SEI

Na primeira palestra do dia, o diretor-presidente da Globo, Paulo Marinho, mostrou-se muito à vontade. Perguntado sobre quem matou Odete Roitman, o neto de Roberto Marinho despistou, com muito bom humor: “Acreditam que eu não sei?”

SEM PISTAS

Marinho, a propósito, disse que foi feito um bolão interno na Globo sobre quem seria o assassino da vilã, personagem principal da novela “Vale Tudo” interpretada pela atriz Débora Bloch, mas ele garantiu que não participou da brincadeira.

FIM DO MISTÉRIO

Quando esta coluna for publicada, todo mundo já vai saber. Inclusive Marinho.

EQUILÍBRIO

O diretor-presidente disse que o grupo de comunicação não tem partido e, como prova disso, segundo enfatizou, é o fato de a Globo já ter sido atacada por diferentes vertentes ideológicas.

MINEIRO LONGE DA PRAIA

O segundo palestrante da abertura do Pedra Azul Summit foi o presidente da Vale, Gustavo Pimenta. Mineiro do interior, ele disse que não conhecia Pedra Azul, a joia da coroa das montanhas capixabas.

VOLTA AO MUNDO

Gustavo Pimenta comemorou a boa fase da Vale. Crédito: Carlos Alberto Silva

Animado com a boa fase da empresa, ele afirmou que um dos maiores desafios logísticos da Vale é extrair o minério de ferro da Amazônia e do interior de Minas e colocá-lo na distante China.

NOVO MERCADO

Pimenta, que começou sua carreira de executivo no setor bancário e depois no de energia, destacou que a Índia é um mercado que se abriu para a mineradora brasileira: “A Vale nunca havia vendido minério de ferro para a Índia”.

TRUMP, ESTE É O BRASIL!

O presidente da Vale comemorou também o fato de que a empresa, em 2025, voltou a ser a maior mineradora de ferro do mundo.

ABENÇOADA, MAS INESPERADA

O presidente da Cesan, em conversa com a coluna em Pedra Azul, contou que um fato curioso atrasou em um mês o processo de concretagem da Barragem dos Imigrantes, em Domingos Martins. Segundo Munir Abud, as chuvas do inverno, pouco comuns nessa época, atrapalharam o início dos trabalhos de subida da barragem.

AS ÁGUAS VÃO ROLAR

Abud está trabalhando com o período de 2027 para o início de operação do complexo lacustre que vai reforçar o abastecimento de água em parte da Grande Vitória.

DOIS EM UM

O primeiro dia do encontro teve a presença do governador Renato Casagrande (PSB), que chegou após as palestras, e de dois aliados que querem ocupar a cadeira dele no Palácio Anchieta: o vice-governador Ricardo Ferraço (MDB) e o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (sem partido).

LÍDERES COM OS LÍDERES

Além deles, marcaram presença o deputado estadual Marcelo Santos (União Brasil) e a vice-prefeita de Vitória, Cris Samorini (PP). O presidente da Assembleia, por sinal, reafirmou que é candidatíssimo a deputado federal em 2026.

Lotação esgotada no Pedra Azul Summit 2025 . Crédito: Carlos Alberto Silva

NA MESMA RAIA

Marcelo vai disputar votos com o deputado federal Messias Donato (Republicanos), candidato à reeleição. Ambos têm como base eleitoral a cidade de Cariacica e são aliados do prefeito Euclério Sampaio.

FECHA

Reunidos em assembleia na noite de quinta-feira (16), os supermercadistas ainda não fecharam questão, mas a tendência, segundo a coluna apurou com empresários durante o Pedra Azul Summit, é que os supermercados capixabas voltem a fechar as lojas aos domingos.

FECHA, MAS ABRE

Mas a medida, se for realmente adotada, deve ser flexível, dependendo das circunstâncias. É o caso do período de verão, por exemplo, onde, em cidades como Guarapari, os supermercados abririam normalmente aos domingos.

HÁ (MUITAS) VAGAS

Um dos motivos apontados para o fechamento dos supermercados aos domingos - como ocorria no Espírito Santo até 2018 - é a alegada escassez de mão de obra. O Grupo Carone, por exemplo, estima em 600 o número de vagas que estão abertas e não preenchidas. O Grupo Extrabom, por sua vez, diz que 400 postos de trabalho estão vagos por falta de interessados.

ALÔ, VASCO FERNANDES COUTINHO!

A novela da duplicação da BR 262 tem chance de acabar antes de 2535, quando a colonização do Espírito Santo completa mil anos?

