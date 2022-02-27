Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Conheça o prefeito que chega de madrugada para trabalhar no ES

Não é raro encontrar o gestor chegando às 5h da manhã para começar o expediente marcado por reuniões, despachos e visitas externas

Publicado em 27 de Fevereiro de 2022 às 02:09

Públicado em 

27 fev 2022 às 02:09
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Antes de entrar para trabalhar em seu gabinete, Euclério mostra o relógio marcando 5h14
Antes de entrar para trabalhar em seu gabinete, Euclério mostra o relógio marcando 5h14 Crédito: Arnaldo Peruzo
O hábito vem desde os tempos em que ele acordava muito cedo para ir à escola. Agora como prefeito, Euclério Sampaio (DEM) mantém a rotina: chega bem cedo para trabalhar na Prefeitura de Cariacica, entre 5h e 6h da manhã, acompanhado por alguns assessores diretos e até secretários.
O motivo apontado pelo prefeito para madrugar na prefeitura é a sua extensa agenda: reuniões intermináveis, despachos burocráticos e caminhadas para verificar obras e a situação da cidade - esta rotina externa ele mantém aos sábados e domingos.
“Minha mulher fica na bronca comigo, mas eu argumento que são apenas quatro anos. Mas ela não acredita”, brinca Euclério, que costuma encerrar o expediente na prefeitura entre 18h e 19h. “Chego cedo para o trabalho render mais”, acrescenta o prefeito, que tem como bordão “Cariacica: quem ama, cuida”.
Ao chegar para trabalhar, às 5h10 da manhã, Euclério Sampaio é recepcionado pelo segurança da Prefeitura de Cariacica
Ao chegar para trabalhar, às 5h10 da manhã, Euclério Sampaio é recepcionado pelo segurança da Prefeitura de Cariacica Crédito: Arnaldo Peruzo
Apesar de não ter nascido no interior, onde é costume acordar cedo, o prefeito conta que herdou esse hábito dos seus pais, que nasceram na roça, e dos tempos de infância e juventude, quando acordava muito cedo para estudar.

Veja Também

Vereador toma café da manhã ao lado de esgoto a céu aberto em Cariacica

Filho de deputado faz 18 anos e no mesmo dia vira assessor especial em Cariacica

Naquela época, Euclério diz que chegava da escola, lavava a carrocinha de churrasco e ia com o seu irmão para as ruas vender os espetinhos até meia-noite. De manhã, retomava a rotina.
Quando o irmão passou na Ufes, Euclério, que tinha 15 anos, deixou a atividade de ambulante e passou a frequentar as delegacias onde seu pai atuava como delegado. Aos 22 anos, passou no concurso da Polícia Civil e aos 24 tornou-se policial, atividade da qual está aposentado.

Veja Também

Municipalização da 262: Cariacica e PRF-ES entram em rota de colisão

Municipalização da 262: os bastidores do acordo entre Cariacica e PRF-ES

E começar o dia de trabalho tão cedo não dá sono durante o expediente? Euclério admite que isso acontece esporadicamente: “Às vezes a pressão fica baixa e tenho sono”.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Por causa da Covid, prefeitura proíbe Carnaval e aglomeração em Cariacica

Cariacica aperta o cerco e exige vacinação dos servidores e do público em eventos

Poucas&Boas: Por que Cariacica não está na Força-Tarefa da Polícia Federal?

Cariacica vai ter praia artificial com quiosques, calçadão e academia

Ivan Carlini já era: vereador de Cariacica se elege para o 8º mandato

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Cariacica Polícia Civil Euclério Sampaio Prefeitura de Cariacica
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Polícia investiga atropelamento de cadela em Santa Maria de Jetibá
Vídeo mostra caminhonete atropelando cadela no ES; polícia investiga
Carteira de trabalho digital.
Carteira assinada segue valiosa, mas liberdade de escolha também passou a ser
Notas, Real, dinheiro, cédulas
Aposentados e pensionistas do INSS começam a receber 13º nesta sexta (24)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados