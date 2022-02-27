Conheça o prefeito que chega de madrugada para trabalhar no ES

Antes de entrar para trabalhar em seu gabinete, Euclério mostra o relógio marcando 5h14 Crédito: Arnaldo Peruzo

O hábito vem desde os tempos em que ele acordava muito cedo para ir à escola. Agora como prefeito, Euclério Sampaio (DEM) mantém a rotina: chega bem cedo para trabalhar na Prefeitura de Cariacica , entre 5h e 6h da manhã, acompanhado por alguns assessores diretos e até secretários.

O motivo apontado pelo prefeito para madrugar na prefeitura é a sua extensa agenda: reuniões intermináveis, despachos burocráticos e caminhadas para verificar obras e a situação da cidade - esta rotina externa ele mantém aos sábados e domingos.

“Minha mulher fica na bronca comigo, mas eu argumento que são apenas quatro anos. Mas ela não acredita”, brinca Euclério, que costuma encerrar o expediente na prefeitura entre 18h e 19h. “Chego cedo para o trabalho render mais”, acrescenta o prefeito, que tem como bordão “Cariacica: quem ama, cuida”.

Ao chegar para trabalhar, às 5h10 da manhã, Euclério Sampaio é recepcionado pelo segurança da Prefeitura de Cariacica Crédito: Arnaldo Peruzo

Apesar de não ter nascido no interior, onde é costume acordar cedo, o prefeito conta que herdou esse hábito dos seus pais, que nasceram na roça, e dos tempos de infância e juventude, quando acordava muito cedo para estudar.

Naquela época, Euclério diz que chegava da escola, lavava a carrocinha de churrasco e ia com o seu irmão para as ruas vender os espetinhos até meia-noite. De manhã, retomava a rotina.

Quando o irmão passou na Ufes, Euclério, que tinha 15 anos, deixou a atividade de ambulante e passou a frequentar as delegacias onde seu pai atuava como delegado. Aos 22 anos, passou no concurso da Polícia Civil e aos 24 tornou-se policial, atividade da qual está aposentado.