Comandante-geral da PM passa mal, é atendido no hospital e liberado

Aumento de pressão. O comandante-geral da Polícia Militar do Espírito Santo, coronel Douglas Caus, sofreu um aumento da sua pressão arterial na manhã desta sexta-feira (13), foi encaminhado a um hospital para realizar exames complementares e liberado em seguida para retomar suas atividades, segundo a assessoria de comunicação da corporação.



Caus, de 58 anos de idade, ainda de acordo com a assessoria, está em boas condições de saúde e já está despachando normalmente em seu gabinete no quartel do Comando-Geral em Maruípe, em Vitória.