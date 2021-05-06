Clientes agora podem usar o Facebook para falar com a Cesan

Para solicitar serviços residenciais e comerciais, parcelamentos e emissão de segunda via das faturas é preciso ser o titular da conta de água. Para obter ou dar informações sobre vazamentos de água e esgoto em vias públicas, consultar protocolos e receber orientações para impressão de boletos, entre outras, não é necessário ser titular da conta.

De acordo com o gerente Comercial da Cesan, Leandro Rezende, a presença da empresa no ambiente digital vai aproximar o cliente da companhia e dar mais eficiência ao atendimento administrativo. “O hábito de consumo das mídias sociais é crescente e foi intensificado durante a pandemia. Prestar serviços nesse ambiente vai dar mais conforto e segurança para os nossos clientes que terão acesso à empresa de qualquer lugar.”