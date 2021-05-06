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Leonel Ximenes

Clientes agora podem usar o Facebook para falar com a Cesan

Nos próximos meses, solicitações de serviços poderão ser feitas também pelo Twitter e pelo WhatsApp

Publicado em 06 de Maio de 2021 às 02:02

Públicado em 

06 mai 2021 às 02:02
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A página da Cesan no Facebook
A página da Cesan no Facebook Crédito: Reprodução
Cesan caiu na rede. Não exatamente a de saneamento, razão de ser da empresa, mas as sociais. É que a partir de agora os clientes poderão fazer suas solicitações à Companhia Espírito-Santense de Saneamento por meio do Facebook (@poupeágua). Nos próximos meses a empresa promete atender também pelo Twitter e pelo Whatsapp.
Para solicitar serviços residenciais e comerciais, parcelamentos e emissão de segunda via das faturas é preciso ser o titular da conta de água. Para obter ou dar informações sobre vazamentos de água e esgoto em vias públicas, consultar protocolos e receber orientações para impressão de boletos, entre outras, não é necessário ser titular da conta.

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Em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), todo atendimento será feito por mensagem privada, no caso do Facebook, o Messenger. Os demais canais de atendimento da Cesan continuam disponíveis no site www.cesan.com.br, no telefone 115 (gratuito) ou nas agências físicas da empresa de saneamento.
De acordo com o gerente Comercial da Cesan, Leandro Rezende, a presença da empresa no ambiente digital vai aproximar o cliente da companhia e dar mais eficiência ao atendimento administrativo. “O hábito de consumo das mídias sociais é crescente e foi intensificado durante a pandemia. Prestar serviços nesse ambiente vai dar mais conforto e segurança para os nossos clientes que terão acesso à empresa de qualquer lugar.”

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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