Clientes agora podem usar o Facebook para falar com a Cesan

A Cesan
caiu na rede. Não exatamente a de saneamento, razão de ser da empresa, mas as sociais
. É que a partir de agora os clientes poderão fazer suas solicitações à Companhia Espírito-Santense de Saneamento por meio do Facebook (@poupeágua)
. Nos próximos meses a empresa promete atender também pelo Twitter e pelo Whatsapp.
Para solicitar serviços residenciais e comerciais, parcelamentos e emissão de segunda via das faturas é preciso ser o titular da conta de água. Para obter ou dar informações sobre vazamentos de água e esgoto em vias públicas, consultar protocolos e receber orientações para impressão de boletos, entre outras, não é necessário ser titular da conta.
Em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD
), todo atendimento será feito por mensagem privada, no caso do Facebook, o Messenger. Os demais canais de atendimento da Cesan continuam disponíveis no site www.cesan.com.br
, no telefone 115 (gratuito) ou nas agências físicas da empresa de saneamento.
De acordo com o gerente Comercial da Cesan, Leandro Rezende, a presença da empresa no ambiente digital vai aproximar o cliente da companhia e dar mais eficiência ao atendimento administrativo. “O hábito de consumo das mídias sociais é crescente e foi intensificado durante a pandemia. Prestar serviços nesse ambiente vai dar mais conforto e segurança para os nossos clientes que terão acesso à empresa de qualquer lugar.”