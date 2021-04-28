Defensoria Pública apura falta de água em nove bairros de Vitória

Defensoria pediu à Cesan que esclareça os motivos do abastecimento irregular de água em bairros da Capital Crédito: EBC

Segundo os moradores, o problema de abastecimento de água na região é antigo. Segundo eles, o abastecimento é feito em apenas uma parte do dia, em muitos casos durante a madrugada. Desde o final do ano passado, o acesso ao recurso tem sido cada vez mais escasso, sendo fornecido em intervalos cada vez maiores. Alguns residentes relataram ainda que estão sem água há duas semanas.

Para evitar que a situação se prolongue e as famílias sejam ainda mais prejudicadas, o Núcleo de Defesa Agrária e Moradia (Nudam) da Defensoria solicita à Cesan que esclareça os motivos da falta de água no Território do Bem e as providências que têm tomado para normalizar a prestação do serviço.

À Prefeitura de Vitória e à Secretaria de Desenvolvimento da Cidade e Habitação a Defensoria pede que sejam informadas, entre as demais solicitações, se há conhecimento do problema de falta de água no Território do Bem; se há projeto para a implementação de um sistema de abastecimento de água nos bairros da região e previsão para a implementação desse projeto.

TERRITÓRIO DO BEM, UMA EXPERIÊNCIA COMUNITÁRIA DE SUCESSO

O Território do Bem, com cerca de 31 mil moradores, é composto pelos bairros de São Benedito, Bairro da Penha , Itararé, Bonfim, Consolação, Gurigica e pelas comunidades de Jaburu, Floresta e Engenharia.

Assim denominado pelos próprios moradores, o Território do Bem se caracteriza pela sua forte organização comunitária, sendo responsável por uma série de iniciativas sociais que se destacam no cenário nacional e até internacional.