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Leonel Ximenes

Defensoria Pública apura falta de água em nove bairros de Vitória

Segundo moradores, problema de abastecimento está ocorrendo no chamado Território do Bem

Publicado em 28 de Abril de 2021 às 02:02

Públicado em 

28 abr 2021 às 02:02
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Defensoria pediu à Cesan que esclareça o abastecimento irregular de água em bairros da Capital
Defensoria pediu à Cesan que esclareça os motivos do abastecimento irregular de água em bairros da Capital Crédito: EBC
Após atender mais de 20 famílias que relataram falta de acesso à água na região do Território do Bem, que contempla nove bairros de Vitória, a Defensoria Pública do Espírito Santo (DPES) pediu informações à Cesan, à Prefeitura de Vitória e à Secretaria de Desenvolvimento da Cidade e Habitação sobre o suposto desabastecimento.
Segundo os moradores, o problema de abastecimento de água na região é antigo. Segundo eles, o abastecimento é feito em apenas uma parte do dia, em muitos casos durante a madrugada. Desde o final do ano passado, o acesso ao recurso tem sido cada vez mais escasso, sendo fornecido em intervalos cada vez maiores. Alguns residentes relataram ainda que estão sem água há duas semanas.
Para evitar que a situação se prolongue e as famílias sejam ainda mais prejudicadas, o Núcleo de Defesa Agrária e Moradia (Nudam) da Defensoria solicita à Cesan que esclareça os motivos da falta de água no Território do Bem e as providências que têm tomado para normalizar a prestação do serviço.

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À Prefeitura de Vitória e à Secretaria de Desenvolvimento da Cidade e Habitação a Defensoria pede que sejam informadas, entre as demais solicitações, se há conhecimento do problema de falta de água no Território do Bem; se há projeto para a implementação de um sistema de abastecimento de água nos bairros da região e previsão para a implementação desse projeto.

TERRITÓRIO DO BEM, UMA EXPERIÊNCIA COMUNITÁRIA DE SUCESSO

O Território do Bem, com cerca de 31 mil moradores, é composto pelos bairros de São Benedito, Bairro da Penha, Itararé, Bonfim, Consolação, Gurigica e pelas comunidades de Jaburu, Floresta e Engenharia.
Assim denominado pelos próprios moradores, o Território do Bem se caracteriza pela sua forte organização comunitária, sendo responsável por uma série de iniciativas sociais que se destacam no cenário nacional e até internacional.
O lugar é referência quando o assunto é incentivo ao comércio da região. Circula por lá a moeda do Banco Bem, no intuito de valorizar o consumo local. Os meios de comunicação do bairro anunciam produtos e empreendimentos locais com frequência.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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