Cidade arrasada pela tragédia recupera mais de 80 mil documentos no ES

Livros de registro civil de Mimoso do Sul Crédito: APEES

Toda essa documentação consta do acervo dos Talonários de Registros Civis, que guardam cópias enviadas aos arquivos públicos entre os anos de 1929 e 1975.

Ao todo, foram digitalizadas 62 caixas de documentos referentes a Mimoso do Sul e localidades próximas, atendendo aos padrões de digitalização do Arquivo Público. O material digital contém 83.354 páginas totalizando 589 GB de informações.

Enxurrada arrastou até veículo do Corpo de Bombeiros em Mimoso do Sul Crédito: Vídeo

O Fundo de Registros Civis do Estado do Espírito Santo, pertencente ao Arquivo Público Estadual, contém documentos do período de 1876 a 1975, acondicionados em um total de 1.230 caixas. O fundo contém registros de nascimento, casamento, óbitos e imóveis do ES.

"A entrega das cópias desses 83 mil documentos ao cartório de Mimoso do Sul é de vital importância para a recomposição de parte do acervo do cartório, que se perdeu completamente em função das enchentes. Nessas tragédias não se recuperam as vidas perdidas e nem os documentos, que ficam inutilizados por completo" Cilmar Franceschetto - Diretor geral do Arquivo Público do Estado do Espírito Santo (APEES)

O recolhimento de documentos ao Arquivo foi realizado em decorrência do Decreto Federal nº 18.542, de 24 de dezembro de 1928. A legislação vigorou até o ano de 1975, quando desde então não é mais obrigatório o envio destes documentos para as chamadas repartições públicas.

O Fundo Registros Civis do Estado do Espírito Santo foi digitalizado como resultado da parceria entre o Arquivo Público Estadual e a Igreja Mórmon no ano de 2018. No total foram digitalizados 2,5 milhões de documentos.