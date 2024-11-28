Cidade arrasada pela tragédia recupera mais de 80 mil documentos no ES

Toda essa documentação consta do acervo dos Talonários de Registros Civis, que guardam cópias enviadas aos arquivos públicos entre os anos de 1929 e 1975.
Ao todo, foram digitalizadas 62 caixas de documentos referentes a Mimoso do Sul e localidades próximas, atendendo aos padrões de digitalização do Arquivo Público. O material digital contém 83.354 páginas totalizando 589 GB de informações.
O Fundo de Registros Civis do Estado do Espírito Santo, pertencente ao Arquivo Público Estadual, contém documentos do período de 1876 a 1975, acondicionados em um total de 1.230 caixas. O fundo contém registros de nascimento, casamento, óbitos e imóveis do ES.
O recolhimento de documentos ao Arquivo foi realizado em decorrência do Decreto Federal nº 18.542, de 24 de dezembro de 1928. A legislação vigorou até o ano de 1975, quando desde então não é mais obrigatório o envio destes documentos para as chamadas repartições públicas.
O Fundo Registros Civis do Estado do Espírito Santo foi digitalizado como resultado da parceria entre o Arquivo Público Estadual e a Igreja Mórmon no ano de 2018. No total foram digitalizados 2,5 milhões de documentos.
"Essa atitude reforça o compromisso do Arquivo Público com a memória, a cidadania e os direitos dos cidadãos capixabas, mostrando a importância de projetos como a digitalização, que protegem nosso patrimônio documental para as atuais e as futuras gerações", destaca Cilmar Franceschetto, diretor geral do Arquivo Público do Estado do Espírito Santo (APEES).