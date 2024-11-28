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Leonel Ximenes

Cidade arrasada pela tragédia recupera mais de 80 mil documentos no ES

Milhares de certidões de nascimento, casamento e óbito foram entregues para o cartório da cidade

Publicado em 28 de Novembro de 2024 às 15:43

Públicado em 

28 nov 2024 às 15:43
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Livros de registro civil de Mimoso do Sul
Livros de registro civil de Mimoso do Sul Crédito: APEES
O Arquivo Público do Espírito Santo entregou 83 mil certidões de nascimento, casamento e óbito para o cartório de Mimoso do Sul, cidade que perdeu todo o seu acervo documental com a tragédia provocada pela enchente de março passado.
Toda essa documentação consta do acervo dos Talonários de Registros Civis, que guardam cópias enviadas aos arquivos públicos entre os anos de 1929 e 1975.

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Ao todo, foram digitalizadas 62 caixas de documentos referentes a Mimoso do Sul e localidades próximas, atendendo aos padrões de digitalização do Arquivo Público. O material digital contém 83.354 páginas totalizando 589 GB de informações.
Enxurrada arrasta até veículo do Corpo de Bombeiros em Mimoso do Sul
Enxurrada arrastou até veículo do Corpo de Bombeiros em Mimoso do Sul Crédito: Vídeo
O Fundo de Registros Civis do Estado do Espírito Santo, pertencente ao Arquivo Público Estadual, contém documentos do período de 1876 a 1975, acondicionados em um total de 1.230 caixas. O fundo contém registros de nascimento, casamento, óbitos e imóveis do ES.
"A entrega das cópias desses 83 mil documentos ao cartório de Mimoso do Sul é de vital importância para a recomposição de parte do acervo do cartório, que se perdeu completamente em função das enchentes. Nessas tragédias não se recuperam as vidas perdidas e nem os documentos, que ficam inutilizados por completo"
Cilmar Franceschetto - Diretor geral do Arquivo Público do Estado do Espírito Santo (APEES)
O recolhimento de documentos ao Arquivo foi realizado em decorrência do Decreto Federal nº 18.542, de 24 de dezembro de 1928. A legislação vigorou até o ano de 1975, quando desde então não é mais obrigatório o envio destes documentos para as chamadas repartições públicas.
O Fundo Registros Civis do Estado do Espírito Santo foi digitalizado como resultado da parceria entre o Arquivo Público Estadual e a Igreja Mórmon no ano de 2018. No total foram digitalizados 2,5 milhões de documentos.
"Essa atitude reforça o compromisso do Arquivo Público com a memória, a cidadania e os direitos dos cidadãos capixabas, mostrando a importância de projetos como a digitalização, que protegem nosso patrimônio documental para as atuais e as futuras gerações", destaca Cilmar Franceschetto, diretor geral do Arquivo Público do Estado do Espírito Santo (APEES).

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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