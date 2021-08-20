Câmara de Vitória segue prefeitura e licitará sua folha de pagamento

Sede da Câmara de Vitória: venda da folha pode render R$ 500 mil Crédito: Carlos Alberto Silva

No mês de agosto, estão na folha de pagamento do Legislativo da Capital 326 servidores (entre efetivos e comissionados) e 60 estagiários. Os aposentados da Casa recebem pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Vitória (IPAMV).

Vale lembrar que, diferentemente de uma licitação para compra de produtos ou contratação de empresa prestadora de serviços, a instituição financeira vencedora da concorrência deverá pagar à Câmara de Vitória para administrar os serviços de processamento e gerenciamento dos créditos da folha de pagamento dos servidores.

Segundo o presidente da Câmara, Davi Esmael (PSD), a licitação da folha de pagamento tem como objetivo encontrar uma instituição financeira com boa carteira de produtos e serviços, além de tradição no mercado, e que já trabalha com a folha de pagamento de outros órgãos públicos.

Esmael e o vereador Armandinho Fontoura (Podemos) se reuniram com o secretário de Fazenda de Vitória, Aridelmo Teixeira, buscando uma colaboração técnica, já que o Executivo conseguiu receber R$ 39,1 milhões (50% acima do valor esperado) com a venda da folha de pagamento da prefeitura para o Bradesco. A ideia na Câmara é semelhante: gerar receita para o Legislativo.