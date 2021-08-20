Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Câmara de Vitória segue prefeitura e licitará sua folha de pagamento

Banestes, o banco do governo do Estado, pode perder mais um cliente importante

Publicado em 20 de Agosto de 2021 às 02:05

Públicado em 

20 ago 2021 às 02:05
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Prédio da Câmara de Vereadores de Vitória
Sede da Câmara de Vitória: venda da folha pode render R$ 500 mil Crédito: Carlos Alberto Silva
A Câmara Municipal de Vitória planeja, assim como fez a Prefeitura de Vitória, fazer uma licitação para cessão da sua folha de pagamento e arrecadar cerca de R$ 500 mil do banco que vencer a concorrência. Atualmente, a folha da CMV é gerida pelo Banestes (a maior parte) e pela Caixa Econômica - ambos são estatais.
No mês de agosto, estão na folha de pagamento do Legislativo da Capital 326 servidores (entre efetivos e comissionados) e 60 estagiários. Os aposentados da Casa recebem pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Vitória (IPAMV).
Ao Banco do Estado do Espírito Santo coube o pagamento de um total de pouco mais de R$ 901 mil neste mês, enquanto a instituição financeira federal (Caixa) liberou cerca de R$ 154 mil.
Vale lembrar que, diferentemente de uma licitação para compra de produtos ou contratação de empresa prestadora de serviços, a instituição financeira vencedora da concorrência deverá pagar à Câmara de Vitória para administrar os serviços de processamento e gerenciamento dos créditos da folha de pagamento dos servidores.

Veja Também

Conta-salário no Pix pode revolucionar gestão de folha de pagamentos

Segundo o presidente da Câmara, Davi Esmael (PSD), a licitação da folha de pagamento tem como objetivo encontrar uma instituição financeira com boa carteira de produtos e serviços, além de tradição no mercado, e que já trabalha com a folha de pagamento de outros órgãos públicos.

Veja Também

Após denúncia, Câmara de Vitória exonera diretor sem curso superior

Câmara de Vitória arquiva denúncia contra vereador por comentário machista

Esmael e o vereador Armandinho Fontoura (Podemos) se reuniram com o secretário de Fazenda de Vitória, Aridelmo Teixeira, buscando uma colaboração técnica, já que o Executivo conseguiu receber R$ 39,1 milhões (50% acima do valor esperado) com a venda da folha de pagamento da prefeitura para o Bradesco. A ideia na Câmara é semelhante: gerar receita para o Legislativo.
“Todo recurso obtido com a licitação será investido na modernização da Câmara de Vitória”, promete o presidente da Casa. Fontoura acrescenta que agora será instituído, no Legislativo, um grupo de trabalho que vai dar início ao processo licitatório.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Câmara de Vitória cria comenda em homenagem a Gerson Camata

A Gazeta recebe homenagem da Câmara de Vitória pelos 25 anos do site

Câmara de Vitória: vereador não vê quebra de decoro de colega por comentário machista

Vereadora do PSOL quer dia de combate ao assassinato de lésbicas

O passo a passo para o servidor público pedir portabilidade de salário

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Banestes Caixa Econômica Federal Prefeitura de Vitória Bradesco Câmara de Vitória
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

conhecida como “Pretinha” foi atingido após se aproximar de uma residência
Suspeito de matar cadela a tiros é preso em Pancas
Neymar
Árbitro erra ao não marcar falta de Neymar em gol sobre o Fluminense
Imagem de destaque
Não é normal: 6 sinais de endometriose que costumam ser ignorados

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados