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Renata Rasseli

A Gazeta recebe homenagem da Câmara de Vitória pelos 25 anos do site

O vereador Armandinho Fontoura é o autor do Voto de Louvor pelos 25 anos do portal, que leva informações aos capixabas

Públicado em 

09 jun 2021 às 17:15
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Café Lindenberg, Diretor Geral da Rede Gazeta, e o vereador Armandinho Fontoura: entrega de homenagem pelos 25 anos de A Gazeta no digital
O diretor-geral da Rede Gazeta, Café Lindenberg, e o vereador Armandinho Fontoura: entrega de homenagem pelos 25 anos de A Gazeta no digital Crédito: Divulgação
O site A GAZETA, que acaba de completar 25 anos no ar, foi homenageado pela Câmara de Vitória com um voto de louvor de autoria do vereador Armandinho Fontoura (PODEMOS).  A homenagem foi entregue ao diretor-geral da Rede Gazeta, Café Lindenberg, que recebeu o vereador nesta terça-feira (08), na sede da empresa, em Vitória. 

A Gazeta leva informações aos capixabas e a todo o Brasil

"Parabenizando o portal de notícias A Gazeta que nesta sexta-feira (28) completa 25 anos no ar levando informações aos capixabas e todo Brasil com relevância e responsabilidade. Antes chamado Gazeta Online, hoje, graças a tecnologia, o site A Gazeta está presente nos computadores e nos celulares de boa parte da população tratando de temas importantes como segurança pública, saúde, educação e economia. No dia a dia, o portal exerce com compromisso o seu papel de levar a informação correta e com agilidade para o leitor, mesmo com os tempos tão desafiadores para o jornalismo.

VOTO DE LOUVOR  64/2021

Armandinho Fontoura
Durante o encontro, Café e Armandinho conversaram sobre jornalismo, as transformações do mundo digital, democracia e respeito à liberdade de imprensa
Até 2019 chamado de Gazeta Online, o site mudou, acompanhando as tendências de inovação do mercado, e incorporou o nome do jornal A Gazeta, agregando uma marca com mais de 90 anos de história e credibilidade.
Hoje, A Gazeta está presente nos computadores e nos celulares de boa parte da população, o que ocorre não apenas através do site, mas também de outros meios como as redes sociais, assistentes de voz, grupos de WhatsApp, podcasts e newsletters enviadas por e-mail. Com isso, o capixaba acessa o jornalismo de A Gazeta da maneira e no formato que quiser.
Os números mostram a tendência de crescimento do produto. O site de A Gazeta passou de 13 milhões de visualizações em 2019 para mais de 22 milhões em média neste ano. Em março, o site bateu a marca de 10 milhões de usuários únicos em um único mês.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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