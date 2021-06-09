A Gazeta recebe homenagem da Câmara de Vitória pelos 25 anos do site

O site A GAZETA, que acaba de completar 25 anos no ar, foi homenageado pela Câmara de Vitória com um voto de louvor de autoria do vereador Armandinho Fontoura (PODEMOS). A homenagem foi entregue ao diretor-geral da Rede Gazeta, Café Lindenberg, que recebeu o vereador nesta terça-feira (08), na sede da empresa, em Vitória.
Durante o encontro, Café e Armandinho conversaram sobre jornalismo, as transformações do mundo digital, democracia e respeito à liberdade de imprensa
Até 2019 chamado de Gazeta Online, o site mudou, acompanhando as tendências de inovação do mercado, e incorporou o nome do jornal A Gazeta, agregando uma marca com mais de 90 anos de história e credibilidade.
Hoje, A Gazeta está presente nos computadores e nos celulares de boa parte da população, o que ocorre não apenas através do site, mas também de outros meios como as redes sociais, assistentes de voz, grupos de WhatsApp, podcasts e newsletters enviadas por e-mail. Com isso, o capixaba acessa o jornalismo de A Gazeta da maneira e no formato que quiser.
Os números mostram a tendência de crescimento do produto. O site de A Gazeta passou de 13 milhões de visualizações em 2019 para mais de 22 milhões em média neste ano. Em março, o site bateu a marca de 10 milhões de usuários únicos em um único mês.