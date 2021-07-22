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Serviços financeiros

Salário de servidor de Vitória será pago em conta digital por novo banco

Funcionários da prefeitura devem ter primeiro pagamento realizado por meio do Bradesco em 29 de setembro. Instituição financeira venceu licitação para ser gestora da folha

Publicado em 22 de Julho de 2021 às 10:10

Mikaella Campos

Mikaella Campos

Publicado em 

22 jul 2021 às 10:10
Prefeitura de Vitória
Prefeitura de Vitória Crédito: Reprodução TV Gazeta
Servidores da Prefeitura de Vitória terão o salário pago por meio do Bradesco a partir de 29 de setembro. O banco é o novo gestor da folha de pagamento do Poder Executivo da Capital. Com isso, os funcionários públicos do município terão que ficar atentos às necessidades de abrir uma conta digital na instituição financeira para ter acesso aos vencimentos.
O colaborador terá três alternativas de vínculo: uma delas é abrir uma conta-salário para movimentar seu dinheiro por esse mecanismo. A outra será também criar o mesmo serviço, mas para pedir portabilidade para a rede bancária. A última opção será ter uma conta-corrente sem tarifa, com possibilidade de realizar Pix e outras operações financeiras.

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Além da isenção de tarifas, o banco vai oferecer anuidade do cartão de crédito por prazo ilimitado, 10 dias sem juros no cheque especial e taxa diferenciada de consignado.
Em todos os casos, será preciso abrir a conta digital pelo aplicativo do banco. No próprio app, será possível escolher ainda a agência bancária em que o correntista vai querer manter relacionamento.
Para quem tem conta-corrente em outro banco, o Bradesco explica que, além de abrir conta-salário pelo aplicativo, será necessário procurar a agência da rede para solicitar portabilidade para outra instituição. Nesses casos, é necessário levar documentos, como Carteira de Identidade, CPF e comprovante de residência.

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ENTENDA A MUDANÇA DE BANCO

O Bradesco foi o banco vencedor no processo de licitação da folha de pagamento dos servidores do município de Vitória (ES), realizado em 1 de julho de 2021.
O contrato assinado com a prefeitura concede à instituição o direito de processar a folha de pagamento dos 18,3 mil servidores. O tema foi divulgado com exclusividade pela colunista de Economia de A Gazeta Beatriz Seixas.
“Estamos muito honrados com essa oportunidade de atuar mais intensamente nesta relevante capital brasileira”, afirma a diretora regional do Bradesco, Deborah Campani.
“Temos experiência no setor público e um relacionamento muito próximo com servidores de 1,8 mil órgãos públicos, entre Estados, capitais e municípios. Estamos preparados para oferecer os melhores produtos e serviços de forma ágil e digital, mas sem deixar de ter um relacionamento próximo com todos os servidores de Vitória”, acrescenta Deborah.

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