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Leonel Ximenes

Blogueiro foragido nos EUA critica o povo do ES: “Não errem mais”

Bolsonarista, Allan dos Santos publicou um vídeo de Magno Malta contra o STF e lamentou que o ex-senador não tenha sido reeleito

Públicado em 

21 mar 2022 às 13:14
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A postagem do blogueiro bolsonarista no Twitter
A postagem do blogueiro bolsonarista no Twitter Crédito: Reprodução do Twitter
Foragido da Justiça brasileira desde outubro do ano passado, o blogueiro bolsonarista Allan dos Santos postou no Twitter um vídeo em que o ex-senador Magno Malta (PL) critica a ordem de suspensão do Telegram no país e ainda deu um “puxão de orelha” no eleitor capixaba: “Povo do Espírito Santos (sic), se @MagnoMalta ainda estivesse no Senado... Não errem mais uma vez, por favor”, disse Allan, que vive nos EUA desde julho desde 2020
A postagem de Allan dos Santos, admirador e discípulo do falecido guru do bolsonarismo, Olavo de Carvalho, foi feita neste domingo (20), horas antes de o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), revogar a ordem de suspensão do Telegram, aplicativo até então acusado de não atender às determinações do Supremo.

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O comentário do blogueiro sobre o vídeo de Magno Malta provocou, até o começo da tarde desta segunda (21), 23 mil curtidas, 449 comentários e 4.194 retuítes.Dos 189 perfis que segue, apenas o ex-senador e pagodeiro gospel está na lista de Allan.
Alvo de uma ordem de prisão expedida pelo próprio Alexandre de Moraes desde outubro de 2021, o blogueiro é acusado de articular ataques às instituições democráticas do Brasil, mesmo morando nos Estados Unidos.

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Allan dos Santos, que vive mudando seus perfis para não ser alcançado pelos bloqueios determinados pelo STF nas suas redes sociais, criou em fevereiro passado o perfil @allanvoltou, que tem 40,7 mil seguidores.

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O aliado do presidente Jair Bolsonaro (PL) é investigado no inquérito das fake news no STF e também na investigação sobre milícias digitais, sob suspeita de disseminação de ataques às instituições democráticas e outros crimes.
Allan também entrou na mira da CPI da Covid no Senado, por supostamente ter auxiliado na disseminação de conteúdo falso sobre o combate à doença pandêmica.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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