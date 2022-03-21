Blogueiro foragido nos EUA critica o povo do ES: “Não errem mais”

A postagem do blogueiro bolsonarista no Twitter Crédito: Reprodução do Twitter

Foragido da Justiça brasileira desde outubro do ano passado, o blogueiro bolsonarista Allan dos Santos postou no Twitter um vídeo em que o ex-senador Magno Malta (PL) critica a ordem de suspensão do Telegram no país e ainda deu um “puxão de orelha” no eleitor capixaba: “Povo do Espírito Santos (sic), se @MagnoMalta ainda estivesse no Senado ... Não errem mais uma vez, por favor”, disse Allan, que vive nos EUA desde julho desde 2020

A postagem de Allan dos Santos, admirador e discípulo do falecido guru do bolsonarismo, Olavo de Carvalho, foi feita neste domingo (20), horas antes de o ministro Alexandre de Moraes , do Supremo Tribunal Federal (STF), revogar a ordem de suspensão do Telegram, aplicativo até então acusado de não atender às determinações do Supremo.

O comentário do blogueiro sobre o vídeo de Magno Malta provocou, até o começo da tarde desta segunda (21), 23 mil curtidas, 449 comentários e 4.194 retuítes.Dos 189 perfis que segue, apenas o ex-senador e pagodeiro gospel está na lista de Allan.

Alvo de uma ordem de prisão expedida pelo próprio Alexandre de Moraes desde outubro de 2021, o blogueiro é acusado de articular ataques às instituições democráticas do Brasil, mesmo morando nos Estados Unidos.

Allan dos Santos, que vive mudando seus perfis para não ser alcançado pelos bloqueios determinados pelo STF nas suas redes sociais, criou em fevereiro passado o perfil @allanvoltou, que tem 40,7 mil seguidores.

O aliado do presidente Jair Bolsonaro (PL) é investigado no inquérito das fake news no STF e também na investigação sobre milícias digitais, sob suspeita de disseminação de ataques às instituições democráticas e outros crimes.