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Leonel Ximenes

Magno Malta diz que foi do luto à decepção com Sérgio Moro: "A casa dele caiu!"

Na sexta-feira, ex-senador afirmou que estava desapontado com a saída do ministro da Justiça do governo, mas ontem sugeriu que Moro mentiu

Públicado em 

27 abr 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Magno Malta e Bolsonaro: o apoio ao presidente continua
Magno Malta e Bolsonaro: o apoio ao presidente continua Crédito: Divulgação
Parece que os últimos acontecimentos de Brasília estão mexendo muito com Magno Malta (PL). Num intervalo de pouco mais de 48 horas, o ex-senador do Espírito Santo teve que recorrer às redes sociais para mudar sua posição sobre o conflito entre o presidente Bolsonaro e o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro.
No começo da tarde da última sexta-feira (24), logo após o pronunciamento de Moro anunciando que estava deixando o governo e denunciando supostos crimes do presidente, Malta não escondeu seu abatimento numa postagem no Twitter.
“Sou BRASILISTA, tenho me pronunciado em defesa do governo e do presidente! Esse é o filme que eu não queria ver! Qualquer coisa menos a saída de SERGIO MORO!”, escreveu desta forma, inclusive com as palavras maiúsculas, o ex-senador.
No final da tarde de ontem (26), entretanto, tudo mudou. Malta disse que viveu algumas horas de “luto”, por causa do ex-ministro, mas parece que a tristeza passou e ele, mais uma vez, se joga nos braços de Bolsonaro, como fez na campanha eleitoral de 2018.
“Num primeiro momento, como todo o país, fui solidário ao Moro e tive algumas horas de luto! Quando a verdade se revelou, decepção profunda! Um homem será sempre a sua escolha para o bem ou para o ‘mau!’ (sic) [o correto é mal]. A casa dele caiu! João 8:32” .
Malta fecha a postagem dominical com o trecho do Evangelho de São João preferido por Bolsonaro: “E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará”.

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As duas postagens tiveram milhares de reações dos seguidores de Magno Malta no microblog. Uma das mensagens que apoiaram o ex-senador na corrente de solidariedade a Sergio Moro foi a da capixaba Raquel Gerde, integrante do movimento conservador Brasil 200: “Sai fora desse governo, que inclusive traiu o senhor”, aconselha a militante de direita.
A crítica ao ex-ministro, feita ontem por Malta, entretanto, também teve muitos apoios. Entre eles, de uma pessoa que se identifica como Professor Edson: “O ex-ministro Moro se revelou uma pessoa dissimulada, ardilosa e de pouca confiança. Uma pessoa correta teria deixado o governo e não se tornado um infiltrado coletando documentos, prints de conversas, impressões e gravações daqueles que nele confiavam”.
Então, em resumo: Magno Malta, que não conseguiu nenhum cargo no governo, apesar o seu engajamento na campanha eleitoral de Bolsonaro, continua apoiando o presidente e criticando Sérgio Moro. Pelo menos por enquanto.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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