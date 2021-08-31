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Leonel Ximenes

Com camisa de Sérgio Reis, Magno Malta grava clipe para o 7 de Setembro

Ex-senador pelo Espírito Santo e aliado de Bolsonaro gravou um pagode inspirado no Hino da Independência

Publicado em 31 de Agosto de 2021 às 02:08

Públicado em 

31 ago 2021 às 02:08
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Magno Malta grava o clipe que tenta mobilizar os militantes bolsonaristas
Magno Malta grava o clipe que tenta mobilizar os militantes bolsonaristas Crédito: Reprodução de vídeo
“Ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil.” O Hino da Independência foi transformado em ritmo de pagode pelo ex-senador capixaba Magno Malta, que gravou a música tentando mobilizar os militantes bolsonaristas para o ato convocado pelo presidente da República para o dia 7 de Setembro.
O ex-futuro ministro de Bolsonaro, que se recusou a ser o candidato a vice do então candidato a presidente em 2018, é acompanhado na gravação por duas mulheres e dois que aparecem cantando o refrão que dá nome ao clipe.
Todo o quinteto está vestido da mesma forma: com uma camisa amarela estampada com a foto do cantor sertanejo Sérgio Reis e a inscrição “herói da pátria”. Reis, por sinal, agora está calado porque é alvo de representação criminal do Ministério Público Federal (MPF) por fazer ameaças às instituições e pregar o golpe de Estado.

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“Se em 30 dias eles não tirarem aqueles caras (ministros do STF), nós vamos invadir, quebrar tudo, e tirar os caras na marra", afirmou Sérgio Reis em um trecho de uma gravação dele que veio a público.

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A música é intercalada com imagens antigas de protesto da Avenida Paulista, tomada por militantes com as cores do Brasil. Num trecho, Malta diz: “Vamos para a rua, meu povo, pelos meus e pelos seus. Soberano é o povo, supremo é só Deus”. Uma clara estocada no Supremo Tribunal Federal (STF), alvo constante de Bolsonaro e de muitos bolsonaristas, que pregam até o fechamento da Corte Suprema, uma causa claramente golpista.
Além da camisa amarela, o visual do ex-senador inclui um boné branco com a inscrição “Supremo é o povo”. Não poderia faltar o apelo ao divino do político evangélico: “Vamos com fé em Deus que o bem vence o mal. Todos de mãos dadas, soberania nacional”.

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No final, Magno Malta, no estúdio de gravação, se vira e abre os braços para uma bandeira do Brasil colocada no local. “Ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil”, repete o refrão por várias vezes os cinco cantores, encerrando o vídeo de dois minutos e cinquenta segundos que foi espalhado pelas redes sociais.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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