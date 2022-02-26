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Ordem de Moraes

Telegram bloqueia contas de bolsonarista Allan dos Santos

Após ignorar decisões do Supremo, essa foi a primeira ordem judicial brasileira cumprida pelo aplicativo envolvido em casos de desinformação

Publicado em 26 de Fevereiro de 2022 às 20:23

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 fev 2022 às 20:23
BRASÍLIA - O Telegram bloqueou neste sábado (26) três canais ligados ao influenciador bolsonarista Allan dos Santos. A ação é decorrente de uma determinação do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal).
Após ignorar decisões do próprio Moraes e tentativas de contatos de autoridades que atuam no combate à desinformação, essa foi a primeira ordem judicial brasileira cumprida pelo aplicativo.
Allan é investigado em inquérito de relatoria do ministro sob a suspeita de fazer parte de milícia digital que atua no ataque a instituições, como o Supremo.
Nesta sexta-feira (26), o Painel antecipou que Moraes ameaçava bloquear o Telegram pelo prazo inicial de 48 horas, além de aplicar multa de R$ 100 mil ao aplicativo, caso não cumprisse suspendesse os perfis ligados a Allan.
O blogueiro Allan dos Santos
O blogueiro Allan dos Santos está envolvido em investigações sobre fake news Crédito: Reprodução | Terça Livre

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