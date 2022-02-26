Telegram bloqueia contas de bolsonarista Allan dos Santos

BRASÍLIA - O Telegram bloqueou neste sábado (26) três canais ligados ao influenciador bolsonarista Allan dos Santos. A ação é decorrente de uma determinação do ministro Alexandre de Moraes , do STF ( Supremo Tribunal Federal ).

Após ignorar decisões do próprio Moraes e tentativas de contatos de autoridades que atuam no combate à desinformação, essa foi a primeira ordem judicial brasileira cumprida pelo aplicativo.

Allan é investigado em inquérito de relatoria do ministro sob a suspeita de fazer parte de milícia digital que atua no ataque a instituições, como o Supremo.

Nesta sexta-feira (26), o Painel antecipou que Moraes ameaçava bloquear o Telegram pelo prazo inicial de 48 horas, além de aplicar multa de R$ 100 mil ao aplicativo, caso não cumprisse suspendesse os perfis ligados a Allan.