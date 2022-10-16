Banestes lança programa para dar suporte aos futuros pais de bebês

O Banestes
está lançando o programa Gerando Cuidado, que visa a dar suporte aos seus funcionários que estão na fase de gestação. A meta é fornecer recursos que favoreçam a criação de um ambiente de trabalho equilibrado e positivo, fortalecendo os laços afetivos para além do ambiente profissional.
Com a implementação do programa, em parceria com a startup capixaba Affetic, o banco do Estado passa a oferecer aos seus funcionários cuidados específicos na perinatalidade, período que vai do início da gestação até após o nascimento do bebê.
É a fase em que a família em expansão passa pelo processo de adaptação à chegada do novo membro. Apesar de, geralmente, ser um tempo feliz, é complexo para os pais, que costumam viver um turbilhão de sentimentos, entre eles ansiedade e estresse.
Por meio do programa Affetic Baby, o programa fornecerá, durante a jornada de gestação do funcionário, recursos físicos e digitais que buscam proporcionar segurança e afeto aos futuros pais.
Mensalmente, a família vai receber uma caixa de presente com produtos que expressam a empatia do Banestes
com o seu colaborador, estimulam emoções positivas, promovem a paternidade ativa e que podem ser usados em diferentes momentos da vida do bebê.
Os recursos digitais são compostos por vídeos, textos, podcasts e outras mídias relacionadas à jornada de perinatalidade.