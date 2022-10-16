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Leonel Ximenes

Banestes lança programa para dar suporte aos futuros pais de bebês

Funcionários do banco receberão, mensalmente, presentes que têm como objetivo dar apoio afetivo e material durante o período de perinatalidade

Publicado em 16 de Outubro de 2022 às 02:11

Públicado em 

16 out 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Data: 08/01/2010 - ES - Vila Velha - Agência do Banestes no bairro Itaparica - Foto: Carlos Alberto Silva
Agência do Banestes: programa Gerando Cuidado visa a dar suporte aos seus funcionários que estão na fase de gestação Crédito: Carlos Alberto Silva
O Banestes está lançando o programa Gerando Cuidado, que visa a dar suporte aos seus funcionários que estão na fase de gestação. A meta é fornecer recursos que favoreçam a criação de um ambiente de trabalho equilibrado e positivo, fortalecendo os laços afetivos para além do ambiente profissional.
Com a implementação do programa, em parceria com a startup capixaba Affetic, o banco do Estado passa a oferecer aos seus funcionários cuidados específicos na perinatalidade, período que vai do início da gestação até após o nascimento do bebê.

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É a fase em que a família em expansão passa pelo processo de adaptação à chegada do novo membro. Apesar de, geralmente, ser um tempo feliz, é complexo para os pais, que costumam viver um turbilhão de sentimentos, entre eles ansiedade e estresse.
Por meio do programa Affetic Baby, o programa fornecerá, durante a jornada de gestação do funcionário, recursos físicos e digitais que buscam proporcionar segurança e afeto aos futuros pais.

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Mensalmente, a família vai receber uma caixa de presente com produtos que expressam a empatia do Banestes com o seu colaborador, estimulam emoções positivas, promovem a paternidade ativa e que podem ser usados em diferentes momentos da vida do bebê.
Os recursos digitais são compostos por vídeos, textos, podcasts e outras mídias relacionadas à jornada de perinatalidade.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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