Nome sujo? Clientes do PicPay poderão consultar seu banco de dados

Nome sujo ou nome limpo? Estou liberado para fazer compras ou contrair empréstimos? O PicPay
está liberando, para grupos específicos de clientes, a função para que seus usuários consultem se estão com a sua situação cadastral financeira regular.
A ferramenta “Consulta de CPF”, em parceria com a Boa Vista, informa débitos e monitora eventuais dívidas que constem no banco de dados do SCPC, o Serviço Central de Proteção ao Crédito.
O aplicativo de pagamentos, criado no Espírito Santo
, explica que a ferramenta ainda complementa os serviços disponíveis na carteira, como pagamento de contas, compras com QR Code, transferências via Pix
e para outros usuários (peer-to-peer) e cadastro de cartões de crédito, entre outros.
Além de checar pendências no nome, a “Consulta de CPF”, segundo o PicPay, serve como uma ferramenta de segurança para o usuário, pois pode ajudá-lo a checar indícios de fraude e assim evitar prejuízos financeiros ou ser classificado como inadimplente por uma dívida que não cometeu.