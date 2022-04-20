Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Nome sujo? Clientes do PicPay poderão consultar seu banco de dados

Ferramenta “Consulta de CPF” informa débitos e monitora eventuais dívidas que constem no SCPC, o Serviço Central de Proteção ao Crédito

Publicado em 20 de Abril de 2022 às 16:50

Públicado em 

20 abr 2022 às 16:50
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

É preciso pensar nas finanças da família antes de se comprometer com um financiamento
A ferramenta também ajuda o usuário a checar indícios de fraude contra ele Crédito: Pixabay
Nome sujo ou nome limpo? Estou liberado para fazer compras ou contrair empréstimos? O PicPay está liberando, para grupos específicos de clientes, a função para que seus usuários consultem se estão com a sua situação cadastral financeira regular.
A ferramenta “Consulta de CPF”, em parceria com a Boa Vista, informa débitos e monitora eventuais dívidas que constem no banco de dados do SCPC, o Serviço Central de Proteção ao Crédito.
O aplicativo de pagamentos, criado no Espírito Santo, explica que a ferramenta ainda complementa os serviços disponíveis na carteira, como pagamento de contas, compras com QR Code, transferências via Pix e para outros usuários (peer-to-peer) e cadastro de cartões de crédito, entre outros.

Veja Também

Crédito consignado: conheça as vantagens desse tipo de empréstimo

Na batalha entre Pix e cartões de crédito e débito, veja quem ganha

Saiba qual é o crédito indicado para cada necessidade financeira

Além de checar pendências no nome, a “Consulta de CPF”, segundo o PicPay, serve como uma ferramenta de segurança para o usuário, pois pode ajudá-lo a checar indícios de fraude e assim evitar prejuízos financeiros ou ser classificado como inadimplente por uma dívida que não cometeu.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Com Selic em dois dígitos, o que acontece com o crédito e os investimentos?

Open banking: entenda o serviço que facilitará crédito e abertura de conta

Crédito para seus sonhos: como gerir o dinheiro para uma vida melhor

Vila Velha consegue na Justiça limpar nome sujo no “SPC”

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Picpay Crédito Educação Financeira Mercado Financeiro Instituição Financeira
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Hyundai Palisade 2025
Promoções em concessionárias no ES com taxa zero e bônus de até R$ 55 mil
Imagem de destaque
Mora de aluguel? Saiba como declarar no Imposto de Renda

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados