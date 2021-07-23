Vila Velha consegue na Justiça limpar nome sujo no “SPC”

Sede da Prefeitura de Vila Velha: convênios com a União regularizados Crédito: Vitor Jubini

Prefeitura de Vila Velha conseguiu limpar seu nome na praça - pelo menos em relação a convênios com Brasília . É que a Justiça Federal no Estado concedeu uma liminar ao município determinando que a União, num prazo de cinco dias, retire o município do cadastro de inadimplentes, bem como forneça a Certidão de Regularidade no Cauc, o Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias do Tesouro Nacional.

Segundo o governo federal , a PMVV, no ano passado, não cumpriu a meta obrigatória de aplicação, na área da Educação, de 25% da receita resultante de impostos, o que acabou acarretando a inadimplência do município junto à União.

A atual gestão alegou à Justiça Federal que a restrição cadastral impedia a celebração de contratos e convênios para operação de crédito para realização de intervenções e obras públicas em Vila Velha, bem como a obtenção de repasse de recursos da União.

Com base na Súmula 165 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a Procuradoria da Prefeitura de Vila Velha sustentou na ação, impetrada na 4ª Vara Federal Cível de Vitória, que uma eventual irregularidade cometida na gestão anterior não poderia atingir a nova administração, considerando que o governo atual tomou providências para sanar as supostas irregularidades apontadas pela União.