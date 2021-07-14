Municípios do ES correm atrás para reduzir impactos da pandemia na educação

Em Vila Velha, alunos contarão com ações pedagógicas para reparar possíveis prejuízos causados pela pandemia. Crédito: Fabrício Lima/ Prefeitura de Vila Velha

Com os impactos da pandemia da Covid-19 na educação, as prefeituras da Grande Vitória, responsáveis pela gestão da educação básica escolar, realizaram avaliações diagnósticas a fim de verificar o nível de aprendizagem dos estudantes e programar ações de reforço para o segundo semestre do ano letivo.

Na capital, a avaliação foi realizada no primeiro trimestre de 2021 com os estudantes do 1º ao 9º ano do ensino fundamental. Nos anos iniciais, foram avaliados conhecimentos em Língua Portuguesa e Matemática, enquanto no ciclo final foram abordados todos os componentes curriculares.

Após a tabulação dos resultados, a secretaria municipal de Educação observou, segundo a assessoria, que os estudantes estão defasados principalmente em Língua Portuguesa, com os objetivos de leitura e produção de textos, e em Matemática, na resolução de problemas. Diante desse quadro, foi desenvolvido o projeto "Educar para Vitória - Fortalecimento de Aprendizagens" para todos os alunos do ensino fundamental.

"Com previsão para iniciar em agosto, em 52 Escolas Municipais de Ensino Fundamental (Emefs), o fortalecimento de atividades prevê trilhas de replanejamento pedagógico para cada faixa etária e acompanhamento de assessorias da Secretaria de Educação de Vitória. A partir disso, serão desenvolvidos planos de ação para assegurar aos estudantes a recuperação das habilidades essenciais definidas pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC)", pontuou o órgão, em nota.

Para os estudantes dos anos iniciais, informou a secretaria na nota, o projeto ocorrerá no turno das aulas, duas vezes por semana, com foco na alfabetização. Já para os anos finais, além das atividades planejadas para um dia da semana para todos os estudantes, naqueles grupos que for detectada uma necessidade maior de atenção e de estratégias de aprendizagem, haverá atividades, duas vezes por semana, no contraturno escolar.

CARIACICA

No município de Cariacica , a avaliação foi realizada ainda em 2020 e o resultado apurado motivou o desenvolvimento de projetos para o reforço de aprendizagem, com enfoques distintos para atender as especificidades das dificuldades apresentadas pelos estudantes. O secretário da Educação, José Roberto Martins, contou que uma das ações foi criar salas virtuais para diferentes níveis de conhecimento. Assim, as turmas são direcionadas conforme as habilidades que precisam ser aprimoradas.

Questionado sobre os alunos que não têm acesso à internet, José Roberto disse que o município disponibilizou um aplicativo para os alunos da rede poderem fazer as atividades pedagógicas. E, para aqueles que estão em condições de mais vulnerabilidade e não têm equipamento, também serão promovidas aulas de reforço presenciais. O enfoque será dado aos conteúdos de Língua Portuguesa e Matemática.

O secretário falou que essas medidas estão previstas para o segundo semestre letivo, a partir de agosto, quando pretende também promover o retorno dos alunos que as famílias optaram por manter em casa na pandemia. Somente os estudantes que tiverem laudo poderão continuar exclusivamente nas atividades remotas. Assim, na escola, a ideia é fortalecer o processo de aprendizagem.

VILA VELHA

Secretaria Municipal de Educação de Vila Velha acabou de realizar uma avaliação diagnóstica - de 28 de junho a 9 de julho - em parceria com o governo do Estado com turmas do 3º ao 9º ano do ensino fundamental. Todos foram avaliados em Língua Portuguesa e Matemática e, nos anos finais, também em Ciências, Inglês, Geografia e História.

Embora ainda não disponha do resultado, previsto para agosto, a assessoria informou que a secretaria desenvolveu o projeto "Tutoria Pedagógica" para aumentar as possibilidades de aprendizagem e promover ações pedagógicas para reparar possíveis prejuízos causados pela pandemia.

"O projeto envolve todas as Unidades Municipais de Ensino Fundamental (Umefs) e tem início em agosto para os alunos do 1º ao 9º. No contraturno, acontecerão acompanhamentos pedagógicos em Língua Portuguesa e Matemática. As aulas serão feitas com recursos tecnológicos e materiais diversificados que estimulam a interação dos alunos, atividades nos campos de arte e cultura, esporte e lazer, sustentabilidade e tecnologia, e robótica", relacionou, em nota.

A secretaria destacou, ainda, que as escolas ofertarão 15 horas por semana de atividades complementares, distribuídas nas disciplinas e em atividades diversificadas na plataforma de ensino municipal “Escola tá ON”, Gloogle Classroom e nos demais meios digitais. Para os alunos que não possuem internet, serão disponibilizados materiais educacionais estruturados, para o acompanhamento em dias e horários marcados previamente, seguindo os protocolos de enfrentamento à Covid-19.

SERRA

Na Serra, a secretaria de Educação orientou as unidades de ensino, desde o início do formato híbrido (presencial e remoto), a pensarem avaliações diagnósticas com seus alunos, de modo a delimitarem o nível de aprendizagem, conforme observou a assessoria de imprensa.

Além disso, no segundo semestre, o município participará da Avaliação da Fluência em Leitura, promovida em parceria com o governo do estado, por meio do Pacto pela Aprendizagem no Espírito Santo (Paes). Serão avaliadas mais de 5 mil crianças inseridas no 2° ano do ensino fundamental.

Também estão sendo planejadas ações pedagógicas para o contraturno e um projeto-piloto específico para a alfabetização de crianças inseridas nos anos iniciais do ensino fundamental.

GUARAPARI

Secretaria de Educação de Guarapari promoveu a avaliação diagnóstica dos alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental em maio, nas disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Ciências e Língua Inglesa.

"Cerca de 70% dos alunos da rede municipal de ensino de Guarapari alcançaram a média. A disciplina com o menor índice de aproveitamento foi Língua Inglesa. A partir dos problemas detectados por meio dos dados apurados, a secretaria vem realizando ações que visam minimizar os impactos causados pela pandemia", informou o órgão, em nota.