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Leonel Ximenes

Banestes recebe certificação internacional. Saiba o que ela representa

Selo foi criado nos anos 1980, nos EUA, cresceu e ganhou cada vez mais reputação no mercado

Publicado em 23 de Maio de 2022 às 12:12

Públicado em 

23 mai 2022 às 12:12
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O GPTW é um dos certificados mais reconhecidos e importantes sobre gestão de pessoas de um negócio
O GPTW é um dos certificados mais reconhecidos e importantes sobre gestão de pessoas de um negócio Crédito: Divulgação
Após a avaliação por meio de pesquisa com a participação livre dos mais de 2 mil funcionários do Sistema Financeiro Banestes, a instituição recebeu o selo Great Place To Work (GPTW), que significa que ela foi certificada como uma das melhores empresas para trabalhar no Brasil.
O programa de certificação GPTW avalia a percepção dos funcionários em relação às empresas. Para ser considerada um “Ótimo Lugar para Trabalhar”, os colaboradores da companhia avaliam a empresa por meio de perguntas, cuja nota total deve ser superior a 70% de menções favoráveis.

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“A entrada do Banestes no ranking da GPTW é mais um grande orgulho para nós. Representa ainda a certeza de que estamos evoluindo, cada vez mais, nas nossas ferramentas e práticas de gestão e de relacionamento corporativo”, comemora Amarildo Casagrande (ele não é parente do governador), presidente do banco do Estado.

CERTIFICAÇÃO FOI CRIADA NOS ANOS 1980 NOS EUA

O Great Place to Work (traduzido como Melhores Lugares para Trabalhar) é um certificado criado pelo jornalista Robert Levering na década de 1980. Ele surgiu a partir de uma proposta da editora para que Robert escrevesse um livro indicando as 100 melhores empresas dos EUA para os trabalhadores.

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Dos anos 1980 até hoje, o selo cresceu e ganhou cada vez mais reputação no mercado. Ele indica quais são as melhores empresas, na perspectiva dos funcionários, para trabalhar. Para isso, a organização realiza uma pesquisa com os colaboradores, na qual avalia uma série de critérios relacionados ao ambiente de trabalho, clima organizacional e gestão de pessoas.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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