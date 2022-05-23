Banestes recebe certificação internacional. Saiba o que ela representa

O GPTW é um dos certificados mais reconhecidos e importantes sobre gestão de pessoas de um negócio Crédito: Divulgação

Após a avaliação por meio de pesquisa com a participação livre dos mais de 2 mil funcionários do Sistema Financeiro Banestes , a instituição recebeu o selo Great Place To Work (GPTW), que significa que ela foi certificada como uma das melhores empresas para trabalhar no Brasil.

O programa de certificação GPTW avalia a percepção dos funcionários em relação às empresas. Para ser considerada um “Ótimo Lugar para Trabalhar”, os colaboradores da companhia avaliam a empresa por meio de perguntas, cuja nota total deve ser superior a 70% de menções favoráveis.

“A entrada do Banestes no ranking da GPTW é mais um grande orgulho para nós. Representa ainda a certeza de que estamos evoluindo, cada vez mais, nas nossas ferramentas e práticas de gestão e de relacionamento corporativo”, comemora Amarildo Casagrande (ele não é parente do governador), presidente do banco do Estado.

CERTIFICAÇÃO FOI CRIADA NOS ANOS 1980 NOS EUA

O Great Place to Work (traduzido como Melhores Lugares para Trabalhar) é um certificado criado pelo jornalista Robert Levering na década de 1980. Ele surgiu a partir de uma proposta da editora para que Robert escrevesse um livro indicando as 100 melhores empresas dos EUA para os trabalhadores.