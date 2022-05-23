Banestes recebe certificação internacional. Saiba o que ela representa

Após a avaliação por meio de pesquisa com a participação livre dos mais de 2 mil funcionários do Sistema Financeiro Banestes
, a instituição recebeu o selo Great Place To Work (GPTW), que significa que ela foi certificada como uma das melhores empresas para trabalhar no Brasil.
O programa de certificação GPTW avalia a percepção dos funcionários em relação às empresas. Para ser considerada um “Ótimo Lugar para Trabalhar”, os colaboradores da companhia avaliam a empresa por meio de perguntas, cuja nota total deve ser superior a 70% de menções favoráveis.
“A entrada do Banestes no ranking da GPTW é mais um grande orgulho para nós. Representa ainda a certeza de que estamos evoluindo, cada vez mais, nas nossas ferramentas e práticas de gestão e de relacionamento corporativo”, comemora Amarildo Casagrande (ele não é parente do governador), presidente do banco do Estado.
O Great Place to Work (traduzido como Melhores Lugares para Trabalhar) é um certificado criado pelo jornalista Robert Levering na década de 1980. Ele surgiu a partir de uma proposta da editora para que Robert escrevesse um livro indicando as 100 melhores empresas dos EUA
para os trabalhadores.
Dos anos 1980 até hoje, o selo cresceu e ganhou cada vez mais reputação no mercado. Ele indica quais são as melhores empresas, na perspectiva dos funcionários, para trabalhar. Para isso, a organização realiza uma pesquisa com os colaboradores, na qual avalia uma série de critérios relacionados ao ambiente de trabalho, clima organizacional e gestão de pessoas.