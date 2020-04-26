Em tempos de desafios, precisamos fortalecer o ambiente de trabalho remoto

Home office: trabalho em casa Crédito: Free-Photos/Pixabay

Ao primeiro sinal de que o coronavírus, esse inimigo que mudou os costumes no mundo todo, havia chegado ao nosso Estado, a Assembleia Legislativa do Espírito Santo começou a se preparar para encarar a pandemia com os olhos e os ouvidos de quem está atento ao futuro.

Nosso setor de tecnologia estruturou a plataforma legislativa na nuvem de dados que possibilitaria a deputados e servidores trabalhar de forma remota, caso necessário fosse. Uma semana depois, com o aumento dos casos e a decisão pelo isolamento doméstico, a Assembleia cerrou suas portas, mas não cessou seu trabalho.

Um dos muitos ensinamentos que essa pandemia tem trazido a todos nós, sobretudo a gestores e líderes, é que em tempos de desafios extremos precisamos fortalecer os sistemas e as estruturas do ambiente de trabalho remoto, aumentar a resiliência, a estabilidade e a segurança.

Recentemente, a IBM – uma das maiores empresas de tecnologia e inovação do mundo – divulgou quatro iniciativas que precisamos adotar em momentos de crise. A primeira delas diz respeito à modernização do ambiente de trabalho: baseados em nuvem e que forneçam otimização à jornada. Outro ponto é investir no aumento da capacidade de rede, como melhoria de tráfego e o emprego de dispositivos preparados para o trabalho remoto, algo que já vinha sendo feito pela Assembleia havia alguns meses.



A terceira sugestão é a criação de um ambiente de trabalho virtual, projeto que estava em desenvolvimento, foi impulsionado pela pandemia e agora ganhou forma no “Tô de Casa”, programa que estamos lançando e que fornece treinamento sobre segurança cibernética e capacita gestores a liderar suas equipes de qualquer lugar do mundo.

A modernização das operações é a quarta e última dica da empresa de tecnologia, que nos estimula a planejar no ambiente digital. É possível mapear como você analisa, colabora, chega a conclusões e coordena os esforços no meio de uma crise. É decidir agora o que você decidiria depois. A Assembleia está bem encaminhada nesses quatro pilares do mundo digital.



Se estes novos tempos trafegam em um ambiente de dados em nuvem, nós temos cada vez mais certeza de que precisamos ter os pés ancorados na necessidade de modernizar a nossa maneira de encarar o futuro: com resiliência e tecnologia. Como bem profetizou o sociólogo Zygmunt Bauman, “a incerteza sempre foi o chão familiar da escolha”. Poder olhar para tudo que tem acontecido e reconhecer as oportunidades de crescimento e evolução é, sem dúvida, o maior legado dessa crise.