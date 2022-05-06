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Leonel Ximenes

Apenas 3 mil garrafas: começa a ser vendido um dos melhores vinhos do ES

Safra 2021 teve pouca chuva e grande amplitude térmica, o que tornou a bebida ligeiramente mais alcoólica que as anteriores

Publicado em 06 de Maio de 2022 às 02:11

Públicado em 

06 mai 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Vinícola Taoca. Produção de vinho em Santa Teresa. Primeira vinícola a elaborar vinho fino, o Tabocas
Vinhos produzidos pela Vinícola Tabocas Crédito: Carlos Alberto Silva
Preparem as taças: um dos melhores vinhos já produzidos no Espírito Santo começa a ser engarrafado na segunda quinzena deste mês e deve começar a ser vendido em junho. Estarão disponíveis 3 mil garrafas (safra 2021) do “Vin de Garage” - como são conhecidos os vinhos de boutique no Brasil. Da uva cabernet sauvignon, o Tabocas Vin de Garage é produzido no Vale do Tabocas, em Santa Teresa.
“Buscamos adaptar os melhores manejos e técnicas, para que os processos de vinificação garantam um bom vinho. E em todo rótulo que lançamos anualmente, somos surpreendidos com a evolução e os bons resultados alcançados do nosso vinho. Este ano não está diferente”, comemora Vinícius Corbellini, técnico em enologia da vinícola.
Até as condições naturais contribuíram para a obtenção de um vinho de muita qualidade e que tem preço médio de R$ 120. “O período de maturação em 2021 teve pouca chuva e grande amplitude térmica, o que o fez ligeiramente mais alcoólico que os anteriores, com 13,3%”, explica Corbellini.

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A vinícola do Vale do Tabocas começou a produzir vinhos, de forma experimental, em 2008, com parceiros que tinham mais estrutura e experiência no mercado. De lá pra cá, a produção foi só aumentando em quantidade e qualidade, levando a vinícola teresense a ser premiada em concursos nacionais ao longo deste tempo.
A maior conquista foi a medalha Grand Gold na Wines of Brasil Awards 2021, no Rio de Janeiro, ficando entre os 25 melhores cabernet sauvignon do país, com 92 pontos.
O Tabocas Vin de Garage 2021 é feito no método de produção invertida, através da técnica de dupla poda "colheita no inverno" e conta com ótima qualidade das uvas e excelente sanidade.
“O cabernet sauvignon apresenta alta intensidade de cor, taninos finos e elegantes. Os aromas mais presentes remetem a frutas vermelhas maduras, especiarias e longa persistência em boca”, descreve Corbellini.
A partir desta produção, a Vinícola Tabocas Vin de Garage adotou um sistema de processamento com controle de temperatura, o que resultou numa melhor extração de polifenóis, obtendo um vinho mais equilibrado.

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Para entregas na Grande Vitória o contato é o (27) 99840-7860 com Vinicius Corbellini, sendo o pedido mínimo de quatro garrafas. A vinícola conta também com diversos pontos de vendas na Grande Vitória, em todo o país e por e-commerce.
Em data ainda a ser definida, a vinícola irá retornar as visitas guiadas com agendamento prévio para compra e tour no vinhedo com o produtor. “O passeio fará com que o visitante possa conhecer um pouco de nossa história, os vinhedos, variedades, técnicas de vitivinicultura e o processo de elaboração do vinho”, avisa o enólogo.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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