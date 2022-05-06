Apenas 3 mil garrafas: começa a ser vendido um dos melhores vinhos do ES

Vinhos produzidos pela Vinícola Tabocas Crédito: Carlos Alberto Silva

Preparem as taças: um dos melhores vinhos já produzidos no Espírito Santo começa a ser engarrafado na segunda quinzena deste mês e deve começar a ser vendido em junho. Estarão disponíveis 3 mil garrafas (safra 2021) do “Vin de Garage” - como são conhecidos os vinhos de boutique no Brasil. Da uva cabernet sauvignon, o Tabocas Vin de Garage é produzido no Vale do Tabocas, em Santa Teresa

“Buscamos adaptar os melhores manejos e técnicas, para que os processos de vinificação garantam um bom vinho. E em todo rótulo que lançamos anualmente, somos surpreendidos com a evolução e os bons resultados alcançados do nosso vinho. Este ano não está diferente”, comemora Vinícius Corbellini, técnico em enologia da vinícola.

Até as condições naturais contribuíram para a obtenção de um vinho de muita qualidade e que tem preço médio de R$ 120. “O período de maturação em 2021 teve pouca chuva e grande amplitude térmica, o que o fez ligeiramente mais alcoólico que os anteriores, com 13,3%”, explica Corbellini.

A vinícola do Vale do Tabocas começou a produzir vinhos, de forma experimental, em 2008, com parceiros que tinham mais estrutura e experiência no mercado. De lá pra cá, a produção foi só aumentando em quantidade e qualidade, levando a vinícola teresense a ser premiada em concursos nacionais ao longo deste tempo.

O Tabocas Vin de Garage 2021 é feito no método de produção invertida, através da técnica de dupla poda "colheita no inverno" e conta com ótima qualidade das uvas e excelente sanidade.

“O cabernet sauvignon apresenta alta intensidade de cor, taninos finos e elegantes. Os aromas mais presentes remetem a frutas vermelhas maduras, especiarias e longa persistência em boca”, descreve Corbellini.

A partir desta produção, a Vinícola Tabocas Vin de Garage adotou um sistema de processamento com controle de temperatura, o que resultou numa melhor extração de polifenóis, obtendo um vinho mais equilibrado.

Para entregas na Grande Vitória o contato é o (27) 99840-7860 com Vinicius Corbellini, sendo o pedido mínimo de quatro garrafas. A vinícola conta também com diversos pontos de vendas na Grande Vitória , em todo o país e por e-commerce.