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Leonel Ximenes

Ainda tem gente que não toma vacina contra tuberculose no ES

Número de doses injetadas não está acompanhado a quantidade de nascimentos

Publicado em 22 de Outubro de 2022 às 02:11

Públicado em 

22 out 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A vacina contra a BCG foi descoberta em 1921
A vacina contra a BCG foi descoberta em 1921 Crédito: AB/Divulgação
A aplicação da vacina BCG, que protege contra a tuberculose e foi desenvolvida há 101 anos, é um desafio no Espírito Santo. Em 2021, foram 46.658 doses injetadas do imunizante contra tuberculose em pacientes do Estado. O número, contudo, não acompanha a quantidade de nascimentos.
Apesar de ser indicada para crianças de até quatro anos, 11 meses e 29 dias, o ideal é que seja aplicada logo antes de o bebê deixar a maternidade.
Para os recém-nascidos receberem a vacina, eles devem apresentar um peso igual ou maior que dois quilos e estarem em perfeitas condições de saúde.

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Sendo assim, segundo o Portal do Registro Civil, o Espírito Santo contabilizou 53.340 nascimentos em 2021. Desta forma, a imunização, caso só atingisse esse público recém-nascido, só teria a cobertura de 87,47% das crianças nascidas no Estado. De acordo com o SUS, essa cobertura, a partir dos dados oficiais do Ministério da Saúde, ficou em 84,36%.
Neste ano, o cenário não é diferente. Os dados mais atualizados do Portal do Registro Civil somam 42.098 nascimentos. E as informações do SUS, que aos poucos estão sendo atualizadas, apontam 18.429 doses de vacina BCG aplicadas.
Atualmente, esse universo de recém-nascidos imunizados seria de 43,77% dos pequenos que chegaram ao mundo recentemente.

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Pelas informações do SUS, a cobertura atual é de 40,98%, menor até do que o comparativo por meio da quantidade de registrados vivos nos cartórios.
Não se pode brincar com uma doença que já provocou tantas mortes ao longo da história da humanidade.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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