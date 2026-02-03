Advogados agora podem usar pontos para pagar anuidade da OAB-ES

A parceria contempla tanto advogados pessoa física quanto escritórios e sociedades de advocacia regularmente inscritos na OAB-ES. Crédito: Carlos Alberto Silva

A Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Espírito Santo (OAB-ES) firmou uma parceria com o Sicoob Espírito Santo com o objetivo de ampliar o acesso da advocacia capixaba a soluções financeiras alinhadas à rotina profissional.



Um dos diferenciais da parceria é a possibilidade de utilização dos pontos acumulados no programa Coopera, do Cartão Sicoob, para o pagamento da anuidade da OAB-ES via Pix, diretamente pelo aplicativo da cooperativa, além do acesso a cursos de educação financeira.

A parceria tem validade exclusiva no Espírito Santo e contempla tanto advogados pessoa física quanto escritórios e sociedades de advocacia regularmente inscritos na OAB-ES. Com abrangência estadual, será disponibilizada uma série de vantagens, entre elas conta digital sem custo mensal, cartões de crédito nas categorias Gold ou Platinum sem anuidade, além de linhas de crédito para investimento, financiamentos e seguros gerais, todos sujeitos à análise de crédito e às políticas internas do Sicoob.

Ao utilizar o Cartão de Crédito Sicoob, o advogado poderá concentrar seus gastos do dia a dia - pessoais ou do escritório - no programa de pontos Coopera, que, conforme regulamento, poderão ser utilizados para o pagamento da anuidade da OAB-ES, via Pix, pelo App Sicoob.

Além das soluções financeiras, a parceria contempla cursos gratuitos de educação financeira, oferecidos de forma on-line. Além disso, a advocacia capixaba terá acesso a uma página exclusiva do Sicoob Espírito Santo, desenvolvida especificamente para atender advogados, escritórios e sociedades de advocacia vinculados à OAB-ES.

No ambiente digital, estarão reunidas informações detalhadas sobre os benefícios da parceria, orientações de adesão, condições dos produtos e acesso direto às soluções financeiras disponíveis para a classe.

“A parceria entre a OAB-ES e o Sicoob Espírito Santo reafirma o compromisso das duas instituições com o fortalecimento da advocacia no Estado, por meio de cooperação institucional, soluções práticas e ações pensadas para atender às demandas do presente e do futuro da profissão”, afirmou Érica Neves, presidente da OAB-ES.

“Essa parceria com a OAB-ES reforça o papel do Sicoob como uma instituição financeira cooperativa que entende as necessidades específicas de cada segmento”, acrescentou Alecsandro Casassi, diretor de operações e negócios do Sicoob.

