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Leonel Ximenes

A 72h da eleição, Casagrande visita reduto do seu mais duro rival no debate

Governador vai em busca de votos preciosos (e simbólicos) na área do seu maior oponente no confronto na TV Gazeta

Públicado em 

28 set 2022 às 17:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Casagrande percorreu ruas de Vila Velha e Serra nesta quarta-feira (29)
Casagrande percorreu ruas de Vila Velha e Serra nesta quarta-feira (29) Crédito: Hélio Filho
Oficialmente, a agenda da reta final da campanha de Renato Casagrande (PSB) à reeleição ao governo do Estado já previa visitas aos maiores colégios eleitorais do Espírito Santo. Mas a caminhada que o governador fará nesta quinta-feira (29), às 9h, em Linhares, tem uma significado especial: será uma investida do socialista no reduto do seu maior rival desta atual campanha eleitoral, o candidato Guerino Zanon (PSD).
"Estava previsto [Casagrande] ir às maiores cidades. Mas, claro, é bom tirar uns votinhos de Guerino”, admite um aliado próximo do governador. “Ainda mais depois do embate entre os dois ontem. Está fresquinho”, ironiza o aliado, em referência ao duro confronto desta terça (27) à noite na TV Gazeta entre o governador e o ex-prefeito.

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Durante o debate da TV Gazeta. Guerino criticou violentamente o governador, apontou supostos casos de corrupção e, na área da Saúde, ironizou o fato de o secretário Nésio Fernandes ser comunista e ter se formado em Cuba, segundo o linharense.
Casagrande, por sua vez, ironizou o fato de Linhares não ter uma rodoviária e disse a Guerino que a maioria dos investimentos feitos na cidade teve como alavanca programas de incentivo do governo do Estado.

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Em 2018, quando foi eleito pela segunda vez governador, Casagrande recebeu 34.947 votos em Linhares; em segundo lugar veio Manato, que levou 25.140. Guerino, por sua vez, conquistou facilmente seu quinto mandato com expressivos 41.581 votos.
Linhares tem 118.268 eleitores atualmente. Nessa disputa, a palavra final, claro, será deles.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Guerino Zanon Linhares Renato Casagrande TV Gazeta Governo do ES Eleições 2022
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