A 72h da eleição, Casagrande visita reduto do seu mais duro rival no debate

Casagrande percorreu ruas de Vila Velha e Serra nesta quarta-feira (29) Crédito: Hélio Filho

Oficialmente, a agenda da reta final da campanha de Renato Casagrande (PSB) à reeleição ao governo do Estado já previa visitas aos maiores colégios eleitorais do Espírito Santo. Mas a caminhada que o governador fará nesta quinta-feira (29), às 9h, em Linhares, tem uma significado especial: será uma investida do socialista no reduto do seu maior rival desta atual campanha eleitoral, o candidato Guerino Zanon (PSD).

Derrotar o candidato do PSD em seus próprios domínios, na cidade do Norte do Estado, é uma motivação a mais na campanha do governador. Afinal, Guerino se jacta de ter sido prefeito de Linhares por cinco mandatos e diz que, se eleito, vai levar a sua experiência de gestão na prefeitura ao governo do Estado.

Durante o debate da TV Gazeta. Guerino criticou violentamente o governador, apontou supostos casos de corrupção e, na área da Saúde, ironizou o fato de o secretário Nésio Fernandes ser comunista e ter se formado em Cuba, segundo o linharense.

Casagrande, por sua vez, ironizou o fato de Linhares não ter uma rodoviária e disse a Guerino que a maioria dos investimentos feitos na cidade teve como alavanca programas de incentivo do governo do Estado.

Em 2018, quando foi eleito pela segunda vez governador, Casagrande recebeu 34.947 votos em Linhares; em segundo lugar veio Manato, que levou 25.140. Guerino, por sua vez, conquistou facilmente seu quinto mandato com expressivos 41.581 votos.