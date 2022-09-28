Vídeos contra candidatos de oposição a Casagrande circulam nos zaps

Manato (à esquerda), Guerino (centro) e Audifax: alvo de críticas anônimas a cinco dias da eleição para o governo do Estado Crédito: Reprodução de vídeos

Para o candidato que está em segundo lugar nas pesquisas, o bolsonarista Manato, o vídeo relembra que ele teve uma “carreira de esquerda” e que fez parte da base política de Dilma e Lula no Congresso Nacional quando estava no PDT. O vídeo é finalizado com um aúdio de um discurso antigo do hoje candidato do PL, na Câmara dos Deputados, pedindo votos para Lula e o PT.

O ataque a Guerino, terceiro colocado nas pesquisas, foi centrado em reportagens da imprensa mostrando que o ex-prefeito de Linhares por cinco mandatos não fez uma rodoviária na cidade. Um locutor põe em dúvida a promessa do candidato do PSD de fazer obras no Estado.

No vídeo de Audifax, por sua vez, a crítica à sua gestão na Prefeitura da Serra é introduzida por um trecho do programa eleitoral em que o redista diz que “quando eu fui prefeito da Serra…” A seguir, são exibidas reportagens mostrando o crescimento da extrema pobreza e da violência no município e a suposta queda de desempenho da Serra na Educação. Audifax está tecnicamente empatado com Guerino nas pesquisas de opinião.

O QUE OS TRÊS CANDIDATOS DIZEM SOBRE OS VÍDEOS

A coluna ouviu os três candidatos da oposição, por intermédio de suas respectivas assessorias. Manato admite que realmente foi do PDT e alega que agiu em interesse do Estado nos governos Lula e Dilma. Sobre o vídeo em si, afirmou que é uma demonstração de “desespero”.

“Manato realmente fez parte do PDT. Isso não é segredo para ninguém. Como deputado federal, Manato sempre defendeu os interesses do Espírito Santo, independentemente da figura do presidente da República. Passou por dois mandatos de Lula , um de Dilma e um de Michel Temer. Dialogou de forma republicana com todos eles para que o Espírito Santo sempre tivesse o melhor resultado de seu trabalho como parlamentar. Sobre o vídeo, a campanha considera parte do jogo e desespero de quem o produziu.”

A campanha de Guerino Zanon lamentou os ataques que, segundo o candidato, se intensificaram nos últimos dias. “Houve uma escalada de mensagens similares e sem assinatura atacando a candidatura de Guerino nos últimos dias, com ataques inverídicos e montagens. A campanha repudia esse tipo de prática. Seguimos adotando uma campanha limpa, mostrando a verdade e com propostas.”

“É jogo sujo e desespero na reta final das eleições. Não esperávamos nada diferente de quem tem pessoas próximas envolvidas em casos de corrupção, desvio de dinheiro e roubo de cofres públicos”, reagiu Audifax.