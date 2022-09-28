Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Vídeos contra candidatos de oposição a Casagrande circulam nos zaps

Sem identificação do autor, produção ataca supostas fragilidades da candidatura dos três postulantes ao governo do Estado

Publicado em 28 de Setembro de 2022 às 02:11

Públicado em 

28 set 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Manato (à esquerda), Guerino (centro) e Audifax: alvo de críticas anônimas a cinco dias da eleição para o governo do Estado
Manato (à esquerda), Guerino (centro) e Audifax: alvo de críticas anônimas a cinco dias da eleição para o governo do Estado Crédito: Reprodução de vídeos
A cinco dias das eleições, eleitores do Espírito Santo receberam em seus smartphones, nesta terça-feira (27), vídeos anônimos com ataques aos três principais candidatos de oposição ao governador Renato Casagrande (PSB), que disputa a reeleição. Os alvos são Carlos Manato (PL), Guerino Zanon (PSD) e Audifax Barcelos (Rede).
Para o candidato que está em segundo lugar nas pesquisas, o bolsonarista Manato, o vídeo relembra que ele teve uma “carreira de esquerda” e que fez parte da base política de Dilma e Lula no Congresso Nacional quando estava no PDT. O vídeo é finalizado com um aúdio de um discurso antigo do hoje candidato do PL, na Câmara dos Deputados, pedindo votos para Lula e o PT.

Veja Também

Senador que apoia Lula diz que é vítima de fake news sobre Dez Milhas Garoto

Secretário de Pazolini pede desculpa por postar pesquisa fake

O ataque a Guerino, terceiro colocado nas pesquisas, foi centrado em reportagens da imprensa mostrando que o ex-prefeito de Linhares por cinco mandatos não fez uma rodoviária na cidade. Um locutor põe em dúvida a promessa do candidato do PSD de fazer obras no Estado.
No vídeo de Audifax, por sua vez, a crítica à sua gestão na Prefeitura da Serra é introduzida por um trecho do programa eleitoral em que o redista diz que “quando eu fui prefeito da Serra…” A seguir, são exibidas reportagens mostrando o crescimento da extrema pobreza e da violência no município e a suposta queda de desempenho da Serra na Educação. Audifax está tecnicamente empatado com Guerino nas pesquisas de opinião.

O QUE OS TRÊS CANDIDATOS DIZEM SOBRE OS VÍDEOS

A coluna ouviu os três candidatos da oposição, por intermédio de suas respectivas assessorias. Manato admite que realmente foi do PDT e alega que agiu em interesse do Estado nos governos Lula e Dilma. Sobre o vídeo em si, afirmou que é uma demonstração de “desespero”.
“Manato realmente fez parte do PDT. Isso não é segredo para ninguém. Como deputado federal, Manato sempre defendeu os interesses do Espírito Santo, independentemente da figura do presidente da República. Passou por dois mandatos de Lula, um de Dilma e um de Michel Temer. Dialogou de forma republicana com todos eles para que o Espírito Santo sempre tivesse o melhor resultado de seu trabalho como parlamentar. Sobre o vídeo, a campanha considera parte do jogo e desespero de quem o produziu.”
A campanha de Guerino Zanon lamentou os ataques que, segundo o candidato, se intensificaram nos últimos dias. “Houve uma escalada de mensagens similares e sem assinatura atacando a candidatura de Guerino nos últimos dias, com ataques inverídicos e montagens. A campanha repudia esse tipo de prática. Seguimos adotando uma campanha limpa, mostrando a verdade e com propostas.”

Veja Também

Tem candidato ao governo do ES com conta suspensa no Twitter

Nem o partido dá dinheiro para seu candidato a governador no ES

“É jogo sujo e desespero na reta final das eleições. Não esperávamos nada diferente de quem tem pessoas próximas envolvidas em casos de corrupção, desvio de dinheiro e roubo de cofres públicos”, reagiu Audifax.
Indagada pela coluna, a assessoria do governador Casagrande preferiu não se manifestar sobre o conteúdo dos vídeos
CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Audifax Barcelos Câmara dos Deputados Carlos Manato Dilma Rousseff Guerino Zanon Linhares Lula PDT Renato Casagrande Serra Governo do ES Congresso Nacional Eleições 2022
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cetaf perde para Joaçaba e começa os playoffs em desvantagem
Imagem de destaque
Salada com proteína: 3 receitas saudáveis e nutritivas para o jantar 
Professor, sala de aula, educação
STF estende piso nacional a professores temporários da educação básica da rede pública

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados