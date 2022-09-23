Divulgação do resultado da eleição no ES vai depender do TSE

Cauteloso, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) decidiu não fazer uma previsão do horário de divulgação dos resultados da eleição deste ano. A totalização dos votos, desde 2020, fica sob os cuidados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
, que neste ano resolveu unificar o horário de votação seguindo o fuso horário de Brasília.
Há dois anos, houve atraso considerável na divulgação dos resultados do primeiro turno das eleições municipais. O problema foi atribuído pelo próprio TSE à mudança no fluxo de transmissão e totalização dos votos, que foi mais lento que o esperado. O problema, no entanto, foi corrigido no segundo turno.
Como ocorreu em 2020, o TRE-ES não fará a instalação dos telões para acompanhamento da apuração e, por isso, sugere que seja baixado o aplicativo Resultados
, que dará, em tempo real, o quantitativo de votos.
Nesta segunda-feira (26), a ONG Transparência Eleitoral Brasil estará em Vitória para acompanhar a cerimônia de lacração das urnas eletrônicas no TRE-ES
. A ONG está mobilizando cerca de 100 membros para percorrer zonas eleitorais de todas as unidades da federação.