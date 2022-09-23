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Leonel Ximenes

Divulgação do resultado da eleição no ES vai depender do TSE

Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) preferiu não arriscar uma previsão de horário para o anúncio

Públicado em 

23 set 2022 às 19:10
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Boletim da urna eletrônica
Boletim da urna eletrônica Crédito: Abdias Pinheiro
Cauteloso, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) decidiu não fazer uma previsão do horário de divulgação dos resultados da eleição deste ano. A totalização dos votos, desde 2020, fica sob os cuidados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que neste ano resolveu unificar o horário de votação seguindo o fuso horário de Brasília.
Há dois anos, houve atraso considerável na divulgação dos resultados do primeiro turno das eleições municipais. O problema foi atribuído pelo próprio TSE à mudança no fluxo de transmissão e totalização dos votos, que foi mais lento que o esperado. O problema, no entanto, foi corrigido no segundo turno.

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Como ocorreu em 2020, o TRE-ES não fará a instalação dos telões para acompanhamento da apuração e, por isso, sugere que seja baixado o aplicativo Resultados, que dará, em tempo real, o quantitativo de votos.

FISCALIZAÇÃO DAS URNAS

Nesta segunda-feira (26), a ONG Transparência Eleitoral Brasil estará em Vitória para acompanhar a cerimônia de lacração das urnas eletrônicas no TRE-ES. A ONG está mobilizando cerca de 100 membros para percorrer zonas eleitorais de todas as unidades da federação.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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