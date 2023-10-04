Marca: uma suprema ferramenta de negócios

Quando falamos em construção e gestão de marcas, imagina-se que esse processo só tem êxito se recursos substanciais forem investidos em comunicação. Posso até imaginar quem pôs essa falsa visão na cabeça de empresários, principalmente aqueles menos experientes. Contra isso, eu sempre argumento, junto de profissionais insuspeitos como o inspirador David Aaker, que o principal recurso de comunicação das marcas é a soma e a sinergia de todos os pontos de contato com o mercado. Imaginem tamanha infinidade de pontos de contato: a definição das embalagens, a fachada de uma loja, a forma de atender um telefone, o uniforme dos atendentes e vendedores, todas as operações digitais nas redes sociais etc, etc, etc... É a sinergia entre todos esses pontos de contato que alimenta o reconhecimento e o poder das marcas.