Primeiro lugar no Recall de Marcas A Gazeta, Cartão de Todos amplia benefícios e expande negócio no ES

Com o Cartão de Todos os clientes têm acesso a saúde, educação, lazer, entre outros serviços Crédito: Cartão de Todos/Divulgação

Com um modelo de gestão inovador, o Cartão de Todos é referência na concessão de descontos e benefícios a seus filiados. Tanto que a empresa ficou em primeiro lugar na categoria "Cartão de Desconto" do Recall de Marcas A Gazeta deste ano. E o propósito da instituição é chegar cada vez a mais pessoas. Para tanto, está abrindo novas unidades e estabelecendo mais parcerias.

Com mais de mil colaboradores espalhados por toda a Grande Vitória, o Cartão de Todos implantou, em junho, uma unidade na sede do município da Serra. Na programação de julho, há previsão de inaugurar a clínica Amor Saúde, maior parceira da empresa. Com instalações também na Serra, a clínica vai oferecer consultas médicas em diversas especialidades, atendimento odontológico e exames a preços populares.

Clínicas parceiras do Cartão de Todos, como a AmorSaúde, estão por todo o Brasil e oferecem consultas presenciais ou on-line Crédito: Cartão de Todos/Divulgação

“Um diferencial é que, na busca por colaboradores, nossa preocupação é trazer moradores dos bairros, para contribuir com o crescimento da região”, afirma Herivelto de Paula, empreendedor e multifranqueado do Cartão de Todos.

Isso porque uma das principais estratégias da empresa é a administração solidária, pela qual todas as partes interessadas são beneficiadas por serem igualmente importantes para o negócio. Dessa maneira, explica Herivelto, colaboradores também vislumbram um futuro profissional favorável, contribuindo para o reconhecimento e o fortalecimento da empresa.

O plano de expansão do grupo está sendo construído ao longo do ano. No final de janeiro, o Cartão de Todos já havia inaugurado uma unidade em Nova Venécia, no Noroeste capixaba. Até o fim de 2023, afirma Herivelto, a perspectiva é aumentar a estrutura física do local, de modo a garantir maior conforto e melhorar o atendimento aos clientes e colaboradores.

Herivelto de Paula e Heriane C. de Paula Dalla Bernardina são multifranqueados do Cartão de Todos Crédito: Cartão de Todos/Divulgação

Com 19 anos de atuação no Espírito Santo, o Cartão de Todos surgiu com a intenção de contribuir com a inclusão social, possibilitando à população das classes C e D a oportunidade de acesso a produtos e serviços essenciais, como saúde, educação e lazer, por um valor mais acessível que o praticado habitualmente no mercado.

Entre os serviços ofertados, a empresa disponibiliza uma plataforma de educação e empregabilidade on-line, a Refuturiza, com mais de 1.200 cursos profissionalizantes, preparatórios e de idiomas. Na área de lazer, proporciona descontos em academias, clubes e também em diversas redes de lojas.

Atenta às movimentações do segmento, a empresa investe também em inovação, e uma das iniciativas mais recentes foi a criação de um aplicativo próprio, com o qual o usuário tem acesso a um programa de cashback, garantindo mais comodidade e economia para seus clientes.

A empresa oferece descontos exclusivos em farmácias parceiras nos mais variados medicamentos Crédito: Cartão de Todos/Divulgação

“Por meio deles, é possível o consumo em parceiros filiados e também receber dinheiro de volta. O objetivo é proporcionar oportunidade e visibilidade para empresas parceiras regionais e nacionais”, explica Heriane Dalla Bernardina, empreendedora e multifranqueada do Cartão de Todos.

Entre os parceiros nacionais e locais estão a Farmácia Drogasil, Ultragaz, Paôla Cakes, Colibri, Futura Salgados, Subway e o Bob’s. Outra novidade que vem por aí é o processo de expansão para parceiros com mercados e açougues.