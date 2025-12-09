BC Protege+: nova ferramenta evita a abertura de contas por golpistas

A aceleração da digitalização financeira, impulsionada pelo sucesso do Pix e pelas contas digitais, trouxe ganhos imensos em agilidade, mas também uma crescente complexidade na gestão de riscos e fraudes.



Para elevar o patamar da segurança e da cidadania financeira no Brasil, o Banco Central (BC) lançou, no início de dezembro, o BC Protege+.

A ferramenta permite que pessoas e empresas bloqueiem a abertura de contas bancárias em seu nome e tem como objetivo evitar fraudes relacionadas à abertura de contas com uso de documentos falsos.

O bloqueio vale para a abertura de contas correntes, contas poupança e contas de pagamento pré-pagas. Crédito: Freepik

O que é e como ativar o BC Protege+?

A ativação é simples e gratuita, exigindo apenas uma conta Gov.br (nível prata ou ouro) com verificação em duas etapas habilitada:

Acesse a área logada do Meu BC no site do Banco Central. Faça login utilizando sua conta Gov.br. No menu inicial, selecione "BC Protege+". Na tela principal, escolha a opção para ativar a proteção.

Ao fazer isso, o usuário impede qualquer instituição financeira de realizar processos que envolvam seu CPF ou CNPJ, seja para abrir uma conta, seja para incluí-lo como representante.

Como o BC Protege+ funciona?

Toda vez que alguém tenta abrir uma conta bancária, o banco deve consultar, automaticamente, o sistema do BC Protege+. Nos casos em que a proteção estiver ativada, a conta não poderá ser aberta.

Nesses casos, o banco deverá avisar o usuário sobre o bloqueio e, se o cliente realmente desejar concluir a operação, ele mesmo deverá acessar o BC Protege+ e desativar a proteção temporariamente.

A desativação segue o mesmo caminho, mas traz uma funcionalidade adicional: o usuário pode escolher por quanto tempo deseja manter o bloqueio desligado. Isso permite controlar com segurança situações específicas, como a abertura de uma conta nova ou alteração de titularidade.

O bloqueio vale para a abertura de contas correntes, contas-poupança e contas de pagamento pré-pagas.

É importante ressaltar que o BC Protege+ é uma camada extra de proteção, ou seja, as instituições financeiras devem continuar verificando a identidade dos clientes e a autenticidade das informações.

Em um cenário em que fraude digital é constante, use esse recurso a seu favor e garanta que, no próximo ano, sua preocupação seja apenas com seu planejamento financeiro, e não com golpes usando seu nome.

