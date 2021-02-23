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Cultura e turismo

Seminário virtual debate patrimônio cultural no Caparaó capixaba

“Diálogos sobre o patrimônio cultural no Caparaó” será realizado de 1° a 04 de março, pelo YouTube

Públicado em 

23 fev 2021 às 02:00
Herbert Soares

Colunista

Herbert Soares

Cachoeira do Cambucá, Dores do Rio Preto
Cachoeira do Cambucá, em Dores do Rio Preto, é uma das belezas turísticas do Caparaó capixaba Crédito: Tadeu Bianconi/ Setur-ES
Tratar de referências culturais e refletir a respeito do seu potencial na região conhecida por belezas naturais e riqueza histórica. Eis o propósito do seminário virtual “Diálogos sobre o patrimônio cultural no Caparaó”, que será realizado de 1º a 04 de março, sempre às 14h, no canal do YouTube “Diálogos no Caparaó”. O encontro é aberto ao público e os interessados em receber certificado de ouvinte devem solicitar pelo chat do YouTube ou no e-mail [email protected].
Durante as palestras, pretende-se divulgar informações que ajudem no fortalecimento da cultura e do turismo local e auxiliar na formação de profissionais que trabalham em bibliotecas, arquivos, museus e centros culturais. Nesse sentido, em acordo com os artigos da Constituição que abordam os direitos culturais e o patrimônio cultural, o foco é sensibilizar quanto ao reconhecimento, valorização e preservação nos 11 municípios do Caparaó capixaba.
Nos quatro dias de atividades, especialistas de áreas distintas vão compartilhar suas experiências e discutir temas ligados à literatura, história, memória, acervos históricos, patrimônio material e imaterial, gestão cultural e economia criativa. A partir dessa comunicação, objetiva-se impulsionar debates relacionados aos desafios de cada localidade e possíveis caminhos para alavancar o campo cultural e turístico da região.

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O seminário terá a participação de Gabriela Lucio (Historiadora e Mestre em Artes), Gabriela Gobbi (Bibliotecária e Especialista em Educação), Herbert Soares (Historiador e Mestre em História), Jessica Dalcolmo (Museóloga e Mestre em Artes) e Marcello Furtado (Arquivista e Mestre em História).
Esse evento é resultado de projeto selecionado no Edital de Artes Integradas, da Secretaria de Estado da Cultura do Espírito Santo e conta com recursos oriundos da Lei nº 14.017 (Lei Aldir Blanc), legislação federal aprovada em 2020 para apoiar o setor cultural e os profissionais da área impactados pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19).
O canal “Diálogos no Caparaó” está disponível neste link (clique aqui).

PROGRAMAÇÃO

  • 1º de março, às 14h: “Bibliotecas e Museus: potencialidades pedagógicas e democratização da memória”.
  • 02 de março, às 14h: “Teorias e métodos: como tratar arquivos históricos?”
  • 03 de março, às 14h: “Patrimônio cultural, turismo e economia criativa: construções coletivas”
  • 04 de março, às 14h: “Arte, História e Ditadura: a Guerrilha do Caparaó e o Grupo dos Onze”
*Este texto não traduz, necessariamente, a opinião de A Gazeta

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Herbert Soares

É mestre em História pela Ufes. Neste espaço, a história capixaba é a protagonista, sem deixar de lado as atualidades. Escreve às terças.

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