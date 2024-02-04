Mensagem a André Garcia, ou melhor, a Rafael Pacheco

A Sesp é uma estrutura relativamente pequena. Grandes são as corporações que ficam sob o seu guarda-chuva. Acontece que a Polícia Militar já está em contagem regressiva para completar 200 anos: é uma instituição madura, experiente, com uma estrutura capaz de resistir a todo tipo de intempérie. O Corpo de Bombeiros Militar teve criação formal muito mais recente (1997), mas, na verdade, já existia uma estrutura dentro da PM com as mesmas atribuições. Já a Polícia Civil que aí está é, a rigor, uma criação da Constituição de 1988, embora já existisse algo bem diferente com o mesmo nome; ainda assim são respeitáveis 35 anos de consolidação que, além disso, não começaram do zero.