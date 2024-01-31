Prestes a assumir cargo federal, veja o que André Garcia pensa do governo Lula

André Garcia, atual secretário de Justiça do Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira

Garcia disputou o cargo de deputado estadual pelo MDB em 2018, sem sucesso. Mas já não tem filiação partidária.

Também foi secretário estadual de Segurança Pública no Espírito Santo, onde vive desde 2008, e participou da gestão de Paulo Hartung.

É procurador licenciado do estado de Pernambuco.

Ele afirmou à coluna que o convite de Lewandowski o surpreendeu e não se deu por questões políticas. "É pela atuação profissional, não política", afirmou.

"Quando ele era ministro (do Supremo Tribunal Federal), pessoas que trabalharam com ele participaram de situações em que fui demandado, como secretário na Secretaria de Segurança e na Sejus, e em palestras", contou.

Há cerca de duas semanas, ele falou por telefone com o futuro ministro da Justiça e, na sexta-feira (2), vai a Brasília encontrá-lo pessoalmente.

Questionado pela coluna sobre o possível alinhamento com o governo Lula, Garcia lembrou que não tem "questão ideológica": "Não sou chegado a radicalismos".

Mas fez questão de frisar:

"Tenho alinhamento completo com a política de segurança do governo federal " André Garcia - Futuro secretário Nacional de Políticas Penais

A Senappen administra os cinco presídios federais, gerencia o fundo penitenciário nacional e fomenta a política pública de execução penal. Também abriga a Coordenação-Geral de Inteligência do Sistema Penitenciário Federal.

"A secretaria trabalha com estados e outros países no mapeamento de organizações criminosas", destacou Garcia.

Outro integrante do primeiro escalão de Casagrande, o secretário de Controle e Transparência, Edmar Camata, chegou a ser anunciado como futuro diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em dezembro de 2022.

Menos de 24 horas depois, porém, o Ministério da Justiça, então comandado por Flávio Dino, voltou atrás . Camata foi alvo de críticas de militantes petistas por ter, no passado, elogiado a Operação Lava Jato, que levou à prisão de Lula em 2018.

O problema foram tuítes antigos do secretário. André Garcia, por sua vez, nem tem Twitter (que agora se chama X).

NOVO SECRETÁRIO

Quem vai substituir Garcia no comando da Sejus é o agente da Polícia Federal Rafael Pacheco. Desde janeiro de 2023, ele é subsecretário de Inteligência Prisional.