Conheça a designer capixaba que criou as ilustrações do projeto Todas Elas

Adoro...

Ainda estava na maternidade quando ganhei a macaquinha Tika do meu pai. Depois de 40 anos ela está bem acabadinha, mas certamente vai envelhecer comigo.

Comprei essa marionete em Barcelona. Ela foi criada a partir de um dos figurinos desenhados por Joan Miró, um dos meus artistas do coração.

Fiz esse carimbo para usar nos materiais de divulgação do meu livro. Uso até hoje nas embalagens dos desenhos que eu produzo.

Adquiri esses livros quando estava pesquisando para a minha dissertação de mestrado. O trabalho do Doitschinoff é maravilhoso e inspirador. E o projeto gráfico é impecável.

Ganhei esse caderno, de 5 centímetros de altura, e comecei uma série de desenhos minúsculos nele. Talvez vire outro livrinho.