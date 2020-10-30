Cabeleireiro do ES lança marca de roupa masculina

Guardo com carinho.

Essa foi a primeira tesoura que comprei para começar minha vida como cabeleireiro. Ela tem muitas histórias! Guardo com carinho.

Os objetos que trouxe de lugares que eu amo. Tenho sempre aos meus olhos em casa.

É o buda. Eu amo essa peça, foi presente de uma grande amiga. Guardo com muito carinho. Ele fica na minha casa.

Esse livro tem um grande valor na minha vida. Ele me mostrou caminhos e como ter propósito em vários aspectos da vida.