Cabeleireiro do ES lança marca de roupa masculina

O cabeleireiro Rodrigo Pimenta foi criado pela mãe no bairro Cobi de Baixo, em Vila Velha. Filho único, ainda criança teve contato com o universo da beleza. Sempre gostei muito de cabelo, adorava mexer nos das minhas tias enquanto elas conversavam, trançar, fazer cachos, penteados.
Começou na profissão aos 17 anos, após trabalhar em um supermercado para pagar o curso de cabelos, e se tornou um dos principais profissionais de beleza do Estado. Em todo esse tempo eu aprendi a acreditar em mim e que tudo na minha profissão dependia exclusivamente do meu esforço e das minhas mãos, como bom capricorniano, trabalho é o meu primeiro nome, diz. Ele também é inquieto, tanto que durante a pandemia lançou uma coleção de vestidos de noiva chamada Eclipse, em parceria com Acimar Gasolli. Criamos juntos as peças e pude realizar o sonho de trabalhar com moda.
Agora ele se prepara para lançar, em novembro, a marca masculina Three.Sal. Queremos fazer um verão chique com inspiração na moda europeia masculina. Então podem esperar sungas cavadas, shorts e camisas, conta ele que tem como refúgio lugares como Trancoso, Caraíva e Búzios. É nesses lugares que ele recarrega as energias. Confira os objetos do seu abrindo o baú.
Guardo com carinho.
Essa foi a primeira tesoura que comprei para começar minha vida como cabeleireiro. Ela tem muitas histórias! Guardo com carinho.
Os objetos que trouxe de lugares que eu amo. Tenho sempre aos meus olhos em casa.
É o buda. Eu amo essa peça, foi presente de uma grande amiga. Guardo com muito carinho. Ele fica na minha casa.
Esse livro tem um grande valor na minha vida. Ele me mostrou caminhos e como ter propósito em vários aspectos da vida.
Os croquis de vestidos de noiva. Guardo no meu baú todos os croquis da primeira coleção de vestidos de noiva assinados por mim e Acimar.