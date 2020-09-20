Ex-backing vocal de Beto Jamaica faz sucesso como cantora no ES

Guardo com carinho.

A almofada de coração. É um presente repleto do amor mais puro que recebo. Ela é mais que especial e eu guardo com muito carinho.

A flauta doce e minha caixa de cartelas de aulas de percussão. É o material didático que uso para lecionar para as minhas crianças. Sou apaixonada por esse outro lado da minha profissão.

O microfone. O meu instrumento de trabalho mais importante é, sem dúvidas, a minha voz. Mas é através do meu microfone que consigo projetar e potencializar esse dom que Deus me deu. Morro de ciúmes dele.

O violão que ganhei dos meus pais quando eu tinha 7 anos. Estou sempre zelando por ele, reformando, mantendo lindo e bem cuidado. Ele tem muita história.

Fica a bíblia sagrada. Representa o alimento para o meu corpo e para a minha alma. Nela encontro refúgio, consolo e orientação. A palavra de Deus é a minha fonte incessável de amor e força.