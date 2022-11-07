Vasco garante volta à Série A do Brasileiro e aposta no recomeço via SAF

Nenê comemorou muito o gol que garantiu o acesso do Vasco Crédito: Daniel Ramalho/Vasco

Após dois longos e amargos anos na Série B do Campeonato Brasileiro, o Vasco está de volta à elite do futebol nacional. Foi muito mais no peso da camisa e na força da torcida, do que na técnica e no bom futebol. Com uma sofrida campanha, o Cruz-Maltino alcançou 62 pontos, e ficou na quarta colocação na tabela, após d errotar o Ituano por 1 a 0, no Estádio Novelli Júnior, em Itu, na noite deste domingo (06 ). Foi o suficiente para garantir o retorno à Série A.

Como toda a trajetória do Vasco na Segunda Divisão, o jogo contra o Ituano teve um contorno dramático. O gol que garantiu a vitória veio logo aos cinco minutos. Nenê de pênalti, após o zagueiro Lucas Dias colocar a mão na bola e ainda ser expulso. Um cenário que nem o mais otimistas dos vascaínos poderia imaginar. Ainda assim, mesmo com um a mais, o time comandado por Jorginho jogou pior que a equipe paulista. De quebra, Andrey Santos foi expulso de forma infantil aos 12 minutos do segundo tempo e deu uma carga extra de drama no duelo. Mas no fim, o Vasco conseguiu a vitória.

A partida decisiva é um retrato fiel do que foi a campanha do Vasco na Série B. Um time que ao longo da competição dependeu da experiência e do talento de Nenê, no auge de seus 41 anos. Além do veterano meia, o Cruz-Maltino contou com os lampejos de vários garotos que vieram da base. Andrey, Marlon Gomes, Eguinaldo e Figueiredo garantiram pontos importantes. No mais, Pec, Alex Teixeira e Fábio Gomes possuem alguns lances que ficaram marcados no caminho do Vasco até o acesso.

O Vasco sofreu mais do que deveria na Série B. O rendimento citado acima é muito pouco para um dos maiores clubes do país. A torcida foi obrigada a empurrar jogadores limitados. O setor defensivo foi terrível. Se não fosse o goleiro Thiago Rodrigues, que inclusive foi eleito o craque do jogo na vitória sobre o Ituano, o resultado certamente seria diferente. O goleiro é um dos poucos que deve ser aproveitado para o ano que vem.

TODAS AS ESPERANÇAS DEPOSITADAS NA SAF

Com o processo de SAF já realizado, a esperança é que a 777 Partners faça o Vasco voltar a ser um gigante. E o caminho será árduo. Mas o torcedor espera que a nova gestão corte o na carne. Que já comece pela demissão do técnico Jorginho, que mande embora pelo menos 90% desse elenco e que faça o investimento prometido em reforços.