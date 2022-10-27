Após 2 anos na Série B, Vasco pode cravar o acesso à Série A em São Januário

Nenê é o maquinista do Trem Bala da Colina Crédito: Daniel Ramalho/Vasco

O Vasco não é o melhor time da Série B, não é o que mais ganhou, não tem o melhor ataque e muito menos a melhor defesa. Mesmo com uma campanha aos trancos e barrancos, com muito mais transpiração do que inspiração, o Cruz-Maltino chegou, e pode sacramentar seu retorno à Séria A do Campeonato Brasileiro na noite desta quinta-feira (27).

Para subir sem depender de combinação de resultados, o Gigante da Colina precisa vencer o Sampaio Corrêa, em São Januário, no jogo marcado para 21h45. Trata-se da partida mais importante do Vasco nos últimos dois anos, tempo em que amarga a disputa da Segunda Divisão.

No confronto contra o Sampaio Corrêa, alguns fatores jogam a favor do Vasco. O Gigante da Colina não sabe o que é perder em São Januário, e seu rival é o pior visitante da competição, venceu apenas partida longe de seus domínios. O técnico Jorginho terá praticamente todo o elenco do Vasco à disposição. Já Léo Condé não vai contar com Pimentinha no ataque e também não terá seu goleiro titular.

São Januário mais uma vez estará lotado. A carga de 22 mil ingressos foi rapidamente esgotada pela torcida, que praticamente carregou esse time nas costas ao longo da competição. Diante do Sampaio Corrêa não será diferente: o apoio das arquibancadas certamente virá, resta saber se o time vai conseguir corresponder dentro de campo.

O Vasco não perde há cinco partidas, mas isso não significa que o time vem jogado bem. As vitórias vieram na base do abafa, ou nos lampejos de alguns jogadores: Alex Teixeira brilhou no triunfo sobre o Operário, Figueiredo e Marlon Gomes tiraram coelhos da cartola contra o Novorizontino, e Nenê e Fabio Gomes aproveitaram jogadas aéreas e garantiram os três pontos contra o Criciúma.

Jorginho confirmou duas mudanças no time que encara o Sampaio Corrêa nesta quinta. Nenê volta ao time titular no lugar de Alex Teixeira, e Palácios ganhou a vaga de Yuri Lara e vai atuar como volante. As substituições, teoricamente, melhoram a posse de bola e sinalizam um time mais ofensivo. Por outro lado, a equipe perde poder de marcação. Mas a intenção do treinador vascaíno está muito clara: vencer o jogo e dar fim a angústia do torcedor.