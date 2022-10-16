Com 74% de chances de voltar à Série A, Vasco tem jogo-chave contra o Sport

Nenê abriu o placar para o Vasco e fes a festa da torcida em São Januário Crédito: Thiago Ribeiro/Agif

A Série B do Campeonato Brasileiro tem duas certezas até o momento: o acesso e o título do Cruzeiro. Depois disso, tudo está embolado, e a 35ª rodada está aí para apimentar essa reta final da competição. Quarto colocado na tabela, o Vasco encara o Sport neste domingo (16), às 16h. O Leão da Ilha é o quinto colocado e está a apenas três pontos do Gigante da Colina. Segundo e terceiro colocados, respectivamente, Grêmio e Bahia também se enfrentam no domingo (16).

Com 74% de chances de acesso, o Vasco vai à Ilha do Retiro com a missão de não perder para o Sport. Entretanto, nos últimos nove jogos fora de casa, o Vasco só ganhou um. Logo, voltar para o Rio de Janeiro com os três pontos na bagagem não será uma tarefa das mais fáceis, principalmente diante de um anfitrião muito forte em seus domínios.

Para a partida, o técnico Jorginho não deve ter seus dois laterais titulares à disposição. Léo Matos está suspenso e Edmar ainda não está completamente recuperado de uma lesão na coxa. Miranda ou Danilo Boza, improvisados, são opções na direita, e Luiz Henrique é a opção para a lateral esquerda.

Precisando dos três pontos para colar no Vasco, o Sport vai com tudo para a partida e conta com o faro de gol de Vágner Love no ataque. Vale destacar que em 11 jogos contra o Gigante da Colina, o Artilheiro do Amor já balançou às redes sete vezes.

CHANCES DE ACESSO





1º Cruzeiro - 100% - Garantido na Série A

2º Grêmio - 95%

3º Bahia - 90%

4º Vasco - 74%

5º Sport - 23%

6º Ituano 11%

7º Sampaio Corrêa - 4%

8º Criciúma - 2%

9º Londrina - 1%

Se pensar em todos os seus compromissos restantes na competição, o Vasco pode ver um bom resultado no empate, pois conseguirá se manter no G-4, segurar o Sport e cravar o acesso em seus dois jogos seguintes (Criciúma e Sampaio Corrêa), que acontecem em São Januário, onde o desempenho aumenta consideravelmente. Mas se vencer, obviamente fica em situação muito mais confortável.