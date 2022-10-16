Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Decisão

Com 74% de chances de voltar à Série A, Vasco tem jogo-chave contra o Sport

Se perder para o Leão da Ilha, Cruz-Maltino será alcançado em pontuação pelo rival e poderá ver outros adversários se aproximarem

Publicado em 16 de Outubro de 2022 às 02:00

Públicado em 

16 out 2022 às 02:00
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Nenê abriu o placar para o Vasco e fes a festa da torcida em São Januário
Nenê abriu o placar para o Vasco e fes a festa da torcida em São Januário Crédito: Thiago Ribeiro/Agif
A Série B do Campeonato Brasileiro tem duas certezas até o momento: o acesso e o título do Cruzeiro. Depois disso, tudo está embolado, e a 35ª rodada está aí para apimentar essa reta final da competição. Quarto colocado na tabela, o Vasco encara o Sport neste domingo (16), às 16h. O Leão da Ilha é o quinto colocado e está a apenas três pontos do Gigante da Colina. Segundo e terceiro colocados, respectivamente, Grêmio e Bahia também se enfrentam no domingo (16). 
Com 74% de chances de acesso, o Vasco vai à Ilha do Retiro com a missão de não perder para o Sport. Entretanto, nos últimos nove jogos fora de casa, o Vasco só ganhou um. Logo, voltar para o Rio de Janeiro com os três pontos na bagagem não será uma tarefa das mais fáceis, principalmente diante de um anfitrião muito forte em seus domínios.
Para a partida, o técnico Jorginho não deve ter seus dois laterais titulares à disposição. Léo Matos está suspenso e Edmar ainda não está completamente recuperado de uma lesão na coxa. Miranda ou Danilo Boza, improvisados, são opções na direita, e Luiz Henrique é a opção para a lateral esquerda.
Precisando dos três pontos para colar no Vasco, o Sport vai com tudo para a partida e conta com o faro de gol de Vágner Love no ataque. Vale destacar que em 11 jogos contra o Gigante da Colina, o Artilheiro do Amor já balançou às redes sete vezes.
  • CHANCES DE ACESSO 

  • 1º Cruzeiro - 100% - Garantido na Série A 
  • 2º Grêmio - 95% 
  • 3º Bahia - 90% 
  • 4º Vasco - 74%
  • 5º Sport - 23% 
  • 6º Ituano 11% 
  • 7º Sampaio Corrêa - 4% 
  • 8º Criciúma - 2% 
  • 9º Londrina - 1%
Se pensar em todos os seus compromissos restantes na competição, o Vasco pode ver um bom resultado no empate, pois conseguirá se manter no G-4, segurar o Sport e cravar o acesso em seus dois jogos seguintes (Criciúma e Sampaio Corrêa), que acontecem em São Januário, onde o desempenho aumenta consideravelmente. Mas se vencer, obviamente fica em situação muito mais confortável. 
Dependendo do resultado entre Grêmio e Bahia, a tabela pode ficar ainda mais mexida. Não vai faltar emoção neste domingo para os times que estão na luta pelo acesso.

Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

Tópicos Relacionados

Clube vasco da gama Futebol Brasileiro Série B
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Líder de quadrilha de roubo de cargas que agia no ES é preso no RJ
Cantor Silva
Justiça mantém indenização de R$ 20 mil a Silva por show cancelado no ES
PM fica ferido após capotar carro em Alegre
Policial militar fica ferido após capotar carro em Alegre

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados