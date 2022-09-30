A Série B quer expulsar o Vasco para a Série A, mas time parece que quer ficar

Empate com o Londrina teve sabor de derrota para o Vasco Crédito: Thiago Ribeiro/Agif

O Vasco perdeu mais uma grande chance de deixar o acesso à elite do futebol brasileiro encaminhado. Na noite desta quinta-feira (29), o Cruz-Maltino, quarto colocado da competição, apenas empatou com o Londrina , rival direto na disputa pela vaga na Série A do Campeonato Brasileiro. Mesmo jogando em São Januário, o time comandado por Jorginho foi incapaz de vencer o adversário e abrir seis pontos de vantagem, o que deixaria sua situação muito mais tranquila.

Ao longo da competição, o universo e os deuses do futebol parecem conspirar a favor do Vasco, equipe que perdeu seus últimos 8 jogos fora de casa e que vence quando atua em seus domínios (pelo visto nem isso mais). Mesmo com esse desempenho irregular, os rivais há várias rodadas não conseguem ultrapassar o Cruz-Maltino. Mas ao que parece, o time carioca não quer aproveitar as chances que a competição lhe oferece e insiste em flertar com o fracasso.

Ainda na zona de classificação para a Série A, o Vasco agora vê Londrina e Sport a três pontos de distância, além da iminente aproximação do Ituano, que se vencer o CRB nesta rodada ficará a apenas dois pontos do Gigante da Colina. Os últimos seis jogos do clube na competição serão dramáticos. Além de ter que vencer (inclusive fora de casa), terá que secar pelo menos três rivais para ter ao menos uma gordura na tabela.

ELENCO LIMITADO E COM O EMOCIONAL ABALADO

Em campo, o Vasco mostra muito mais transpiração do que inspiração. É tudo mais na base da vontade do que da organização. Contra o Londrina, o time se apoiou nos lampejos de Andrey e Marlon e parou na péssima noite de Raniel, que errou praticamente tudo que tentou. É inacreditável que um time do tamanho do Vasco tenha que esperar que meninos com menos de 20 anos resolvam tudo.

Jorginho, que fez seu quarto jogo à frente do Vasco, em nada acrescentou até agora. Foram duas derrotas, uma vitória e um empate. O time ainda não evoluiu sob seu comando. As substituições são apenas reposições de peças e apostas em povoar o campo de ataque. Há pouquíssima criatividade na Colina, e quando ela aparece, os finalizadores não conseguem decidir. Resumo: o técnico é fraco, e o elenco não ajuda.

O Vasco vive seu pior momento na Série B justamente na hora em que o time mais precisa render. A ausência de vitórias é um grave problema, e de quebra ainda potencializa a queda psicológica. O time saiu de campo visivelmente abatido após o empate contra o Londrina. Nenhum jogador deu entrevista. Eles entendem a dificuldade do momento, mas não conseguem reagir.