Com nova função de Neymar na Seleção, Richarlison ganha chance no ataque

No último teste da Seleção Brasileira antes da Copa do Mundo, o atacante Richarlison
terá uma chance de ouro. Nesta terça-feira (20), o técnico Tite escalou a equipe que vai enfrentar a Gana, em amistoso na próxima sexta-feira (23), com o capixaba no comando de ataque. Uma grande oportunidade para brilhar e assegurar sua vaga no time titular no Catar.
Esta oportunidade chega para Richarlison
porque Tite vai apostar em um novo posicionamento para Neymar. O craque do Paris Saint-Germain, que vinha atuando no ataque ao lado de Raphinha e Vinicius Jr. agora será deslocado para o meio-campo, onde vai atuar como um clássico camisa 10 organizando as ações ofensivas da Seleção. Com isso, Tite vai apostar em Richarlison
para ocupar a vaga deixada por Neymar na linha de frente.
A Seleção que vai enfrentar Gana deve ter a seguinte escalação: Alisson; Eder Militão, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Telles; Casemiro, Lucas Paquetá e Neymar; Vini Jr, Raphinha e Richarlison.
Recém- contratado pelo Tottenham, Richarlison
vive um bom momento com a camisa de seu novo clube, onde veste a camisa 9 e joga pelos lados do campo, mas com liberdade para pisar na área, inclusive foi assim que marcou dois gols em sua estreia na Liga dos Campeões e garantiu a vitória dos Spurs sobre o Olympique de Marselha.
Richarlison
pula na frente na corrida por essa vaga no time titular, mas terá a concorrência de Firmino e Pedro, que ainda disputam um lugar no elenco que vai ao Catar, mas vão fazer de tudo para ganharem a confiança do treinador. Nesta terça, Firmino treinou no time reserva. Já Pedro, um dos últimos a se apresentar na França, não entrou em campo e fez treino regenerativo.
E você? Quem escalaria como referência no ataque da Seleção Brasileira?