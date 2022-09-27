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Partiu Catar

Restam poucas dúvidas para Tite definir Seleção que vai à Copa do Mundo

Com duas boas vitórias nos dois últimos amistosos, certamente Tite tem menos dúvidas para sua convocação.  Richarlison, Pedro e Alex Telles se destacaram. Convocação par a Copa sai no dia 7 de novembro

Públicado em 

27 set 2022 às 18:20
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Neymar deixou sua marca na vitória do Brasil. Richarlison e Pedro aproveitaram a oportunidade nos amistosos
Neymar deixou sua marca na vitória do Brasil. Richarlison e Pedro aproveitaram a oportunidade nos amistosos Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
Fim dos testes. Com a vitória da Seleção Brasileira sobre a Tunísia por 5 a 1, no Parque dos Príncipes, em Paris, na França, o técnico Tite não terá mais oportunidade para novas experimentações. Na próxima vez que o treinador vier a público, provavelmente no dia 7 de novembro, ele irá anunciar a lista definitiva dos 26 jogadores que vão representar o Brasil na Copa do Mundo do Catar.
Com duas boas vitórias nos dois últimos amistosos, certamente Tite tem menos dúvidas para sua convocação final. Alguns jogadores se destacaram e deixaram a vida do treinador mais fácil. Casos de Richarlison,  Pedro e Alex Telles.
No ataque da Seleção, Richarlison praticamente garantiu sua vaga no time titular. Com presença de área, ele marcou três gols nos últimos dois jogos e mostrou que está pronto para ser o camisa 9. Pedro, convocado pela primeira vez, aproveitou sua chance com gol contra a Tunísia e carimbou seu passaporte para o Catar.
Por outro lado, Matheus Cunha e Firmino praticamente deram adeus às chances de irem ao Catar. Já Raphinha, Neymar e Vinícius Jr. se consolidaram ainda mais com a camisa da Seleção. Mas como Tite é um técnico conservador, Vini Jr; deve perder a vaga de titular no time. O ataque deve ser formado na Copa por Neymar, Richarlison e Raphinha.
No meio-campo pouca coisa deve mudar. Éverton Ribeiro entrou apenas contra Gana e não foi muito decisivo, mas deve ir para a Copa, assim como Casemiro, Fabinho, Fred, Bruno Guimarães, Paquetá e Coutinho.
Já na defesa, Tite viu boas atuações do lateral-esquerdo Alex Telles, que colocou um pé na Copa e deve disputar vaga no time titular com Alex Sandro. Na direita, Danilo está confirmado, mas seu reserva ainda é uma incógnita. E entre os zagueiros, resta apenas uma vaga. Thiago Silva, Marquinhos e Militão estão seguros na Copa. Bremem e Ibañez não devem seguir para o Catar.
Resta agora a expectativa para a convocação final, que deve ser anunciada por Tite no dia 7 de novembro. Estamos no aguardo.

Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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