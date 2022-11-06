Vasco vence o Ituano e está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro

Nenê marcou o gol que garantiu o acesso do Vasco à Série A do Campeonato Brasileiro Crédito: Diogo Reis/Agif

O Vasco está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Com uma dose extra de emoção e sofrimento, o Gigante da Colina venceu o Ituano por 1 a 0, no estádio Novelli Júnior, em Itu, na noite deste domingo (06), e garantiu seu retorno à elite do futebol brasileiro.

Nenê foi o herói da conquista ao marcar de pênalti, logo aos cinco minutos de jogo, após o zagueiro Lucas Dias, do Ituano, defender bola com a mão e ainda ser expulso. O Vasco termina a competição na quarta colocação, com 62 pontos, o suficiente para sacramentar a volta à Série A.

O JOGO

O destino sorriu para o Vasco. Em sua primeira chegada ao ataque, Raniel dividiu com o goleiro, após desvio de Figueiredo, a bola sobrou para Gabriel Pec, que chutou já com o goleiro do Ituano batido. Mas o zagueiro Lucas Dias tirou com a mão e levou o cartão vermelho. Pênalti que Nenê cobrou com categoria para abrir o placar: Vasco 1 a 0.

Na sequência, mesmo com um a menos, o Ituano dominou as ações e jogava melhor. Mas o Vasco assustou aos 16 minutos. Nenê cobrou falta com muito perigo e obrigou o goleiro a fazer bela defesa, mandando para escanteio. No córner, Nenê cobrou na cabeça de Danilo Boza, que cabeceou muito próximo ao gol.

O Ituano criou boas chances, mas parou em grandes defesas do goleiro Thiago Rodrigues. A partir da metade da primeira etapa, o Vasco conseguiu colocar a bola no chão e equilibrar o jogo. Com menos posse de bola, a equipe comandada por Jorginho apostava nos contragolpes.

O segundo tempo começou com cenário muito parecido. O time da casa tentando pressionar, e o Vasco oferecendo perigo nos contra-ataques. Aos 6, Gabriel Pec arrancou em velocidade, tocou para Luiz Henrique, que devolveu nele. O garoto bateu bonito e obrigou o goleiro a fazer uma defesa espetacular.