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Futebol

Quantos mais terão que morrer para as autoridades tomarem uma providência?

Após dez meses internado, Roberto Vieira de Almeida faleceu ao não resistir a ferimentos provocados pela agressão de torcedores do Peñarol

Publicado em 23 de Fevereiro de 2020 às 06:01

Públicado em 

23 fev 2020 às 06:01
Redação de A Gazeta

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Redação de A Gazeta

Roberto Vieira está internado há seis meses após ser agredido por torcedores do Peñarol Crédito: Reprodução/Facebook
País com um dos maiores índices de mortes relacionadas ao futebol por conta do confronto de torcidas organizadas, o Brasil tragicamente segue aumentando esses números. Na última quarta-feira (19), morreu o capixaba Roberto Vieira de Almeida. Torcedor do Flamengo, ele foi agredido covardemente por torcedores do Peñarol-URU, quando o ônibus de sua excursão parou na Praia do Leme, na orla do Rio de Janeiro. O grupo foi atacado pelos uruguaios, e Roberto foi ferido na cabeça e encaminhado em estado grave para um hospital da região. Esse ato de violência foi praticado no dia 3 de abril do ano passado. Após ficar dez meses internado, o capixaba não resistiu aos ferimentos e faleceu. 
Na época, 151 torcedores foram detidos pela Polícia Militar do Rio de Janeiro. A grande maioria foi liberada e apenas três foram presos, mas tiveram a prisão substituída por medidas cautelares. Eles pagaram fiança de R$ 50 mil e são obrigados a permanecer no país enquanto o caso tramita.  Mas a pergunta que importa é a seguinte: até quando o torcedor que só está interessado em ver o espetáculo que o futebol proporciona estará vulnerável à ação de bandidos travestidos de torcedores? Dessa vez foram uruguaios, mas já cansamos de ver torcidas organizadas brasileiras fazerem a mesma coisa e saírem impunes.

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Equivocadamente, a discussão no Brasil fica limitada à organização de clássicos com torcida única. Estratégia que decreta a incapacidade da segurança pública do país, que assume não conseguir conter os baderneiros e prefere privar o torcedor de ver sua equipe em campo. Quando buscam outra alternativa, acabam punindo os clubes e nunca os indivíduos responsáveis. 
É muito triste pensar que Roberto, que era organizador de excursões há mais de 40 anos para jogos de futebol, tenha morrido de forma tão trágica. É revoltante! Era apenas mais um torcedor que queria ver o time do coração jogar uma partida importante na Libertadores e foi interrompido por bandidos.
Hoje as pessoas têm medo de frequentar estádios. As cenas de violência provocadas por torcedores só afasta as famílias de algo que era para servir como entretenimento. Já passou da hora de as autoridades encontrarem uma resolução para esse problema: punições exemplares aos responsáveis para que tragédias como essa não voltem a se repetir.

Redação de A Gazeta

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