Quantos mais terão que morrer para as autoridades tomarem uma providência?

Roberto Vieira está internado há seis meses após ser agredido por torcedores do Peñarol Crédito: Reprodução/Facebook

País com um dos maiores índices de mortes relacionadas ao futebol por conta do confronto de torcidas organizadas, o Brasil tragicamente segue aumentando esses números. Na última quarta-feira (19), morreu o capixaba Roberto Vieira de Almeida. Torcedor do Flamengo, ele foi agredido covardemente por torcedores do Peñarol-URU, quando o ônibus de sua excursão parou na Praia do Leme, na orla do Rio de Janeiro. O grupo foi atacado pelos uruguaios, e Roberto foi ferido na cabeça e encaminhado em estado grave para um hospital da região. Esse ato de violência foi praticado no dia 3 de abril do ano passado. Após ficar dez meses internado, o capixaba não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Na época, 151 torcedores foram detidos pela Polícia Militar do Rio de Janeiro. A grande maioria foi liberada e apenas três foram presos, mas tiveram a prisão substituída por medidas cautelares. Eles pagaram fiança de R$ 50 mil e são obrigados a permanecer no país enquanto o caso tramita. Mas a pergunta que importa é a seguinte: até quando o torcedor que só está interessado em ver o espetáculo que o futebol proporciona estará vulnerável à ação de bandidos travestidos de torcedores? Dessa vez foram uruguaios, mas já cansamos de ver torcidas organizadas brasileiras fazerem a mesma coisa e saírem impunes.

Equivocadamente, a discussão no Brasil fica limitada à organização de clássicos com torcida única. Estratégia que decreta a incapacidade da segurança pública do país, que assume não conseguir conter os baderneiros e prefere privar o torcedor de ver sua equipe em campo. Quando buscam outra alternativa, acabam punindo os clubes e nunca os indivíduos responsáveis.

É muito triste pensar que Roberto, que era organizador de excursões há mais de 40 anos para jogos de futebol, tenha morrido de forma tão trágica. É revoltante! Era apenas mais um torcedor que queria ver o time do coração jogar uma partida importante na Libertadores e foi interrompido por bandidos.