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Copa do Brasil: Flamengo na boa, Vasco em alerta e Fluminense desafiado

Favorito contra qualquer rival que surgisse do pote, Fla encara o Coritiba. Cruz-Maltino encara o Boavista, enquanto Tricolor terá o bom time do Bragantino pela frente

Publicado em 24 de Abril de 2021 às 03:00

Públicado em 

24 abr 2021 às 03:00
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Flamengo, Vasco e Fluminense
Gabigol, Cano e Fred são as esperanças de gols de Flamengo, Vasco e Fluminense Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo, Thiafo Ribeiro/Agif e Lucas Merçon/Fluminense
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou o sorteio dos confrontos da terceira fase da Copa do Brasil, na tarde desta sexta-feira (23). Com isso, FlamengoVascoFluminense e os outros 29 times conheceram seus rivais no mata-mata. Rubro-Negros e Cruz-Maltinos estão com a sorte em dia, já o Tricolor é o que terá o adversário mais duro nesta etapa.
O Flamengo enfrenta o Coritiba, o Vasco encara o Boavista, e o Fluminense vai medir forças com o Bragantino. Dos três times cariocas, o Tricolor é o único que vai decidir a vaga fora de casa. A Terceira fase da Copa do Brasil é a primeira com jogo de ida e voltas, mas as datas das partidas ainda não foram definidas.

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FLAMENGO X CORITIBA

Favorito contra qualquer rival do pote em que viu surgir seu adversário, o Flamengo não terá problemas para passar pelo Coritiba. Um fator que pode mexer com o time Rubro-Negro é se os jogos acontecerem entre os dias 2 e 9 de junho, como já está previsto, mas não confirmado pela CBF. Essa datas estão próximas dos jogos das seleções sul-americanas nas Eliminatórias e na Copa Amperica. Assim o Rubro-Negro poderia ficar desfalcado de Arrascaeta (Uruguai) e Isla (Chile) e mais algum jogador que pode ser convocado por Tite.
Ainda que isso aconteça, o elenco rubro-negro tem qualidade para sobrar em cima da frágil equipe do Coxa. Missão tranquila para os comandados de Rogério Ceni. É passar e esperar o sorteio do adversário nas oitavas de final da competição nacional.

VASCO X BOAVISTA

Vasco e Boavista
Vasco e Boavista empataram em 2 a 2 em jogo válido pela 10ª rodada do Campeonato Carioca Crédito: Rafael Ribeiro | Vasco
Já o Cruz-Maltino não vai nem precisar sair de seu Estado, vai enfrentar um velho conhecido: o Boavista, rival para o qual não perde há 10 anos. Mas isso não deixou o técnico Marcelo Cabo confiante para o duelo. Pregando respeito ao adversário, ao ter conhecimento do confronto afirmou que a única facilidade é a logística e que espera um duelo equilibrado.
Gentilezas à parte, o Vasco tem a obrigação de passar pelo Boavista. O último jogo contra o rival aconteceu no último domingo (17), e terminou empatado por 2 a 2. O Cruz-Maltino viu o Verdão abrir 2 a 0, empatou o jogo, criou boas chances, mas não conseguiu a virada. No jogo ficou bem claro que jogou melhor. Se o Gigante da Colina não conseguir a classificação será uma vergonha.

BRAGANTINO X FLUMINENSE

O Tricolor vai ter um adversário duro pela frente. O Bragantino foi uma das surpresas do último Brasileirão e conta com bons jogadores, com destaque para o meia-atacante Claudinho. O Massa Bruta não vai oferecer vida fácil ao Tricolor. Será um dos confrontos mais equilibrado desta terceira fase da Copa do Brasil.
A boa atuação do Fluminense diante do River Plate, em sua estreia na Libertadores na última quinta-feira (23), mostrou que o time está preparado para duelos difíceis. Vamos ver se a mescla de experiência e juventude vai dar certo e será capaz de levar o Tricolor às oitavas de final. Nenê e Fred são grandes jogadores, mas pode faltar fôlego nos momentos decisivos.

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Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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