Esta é a verdade: o governo Bolsonaro acabou. O caminho da renúncia, poupando o país de mais um impeachment demorado em meio à maior crise econômica que o país já viveu, é a única saída decente. Vai marcar um número cabalístico: de 29 em 29 anos o presidente eleito no ano renuncia: 1960, 1989, 2018. É lamentável, mas Moro nos fez conhecer a verdade e a verdade nos libertará.