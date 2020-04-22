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Casa Civil

Guedes estava em reunião e todos foram favoráveis ao Pró-Brasil, diz ministro

O ministro da Casa Civil negou também que o programa seja uma espécie de Plano Marshall. Não existe nenhum plano Marshall. Existe o pró-Brasil Plano Marshall é outra coisa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 abr 2020 às 19:03

Publicado em 22 de Abril de 2020 às 19:03

Ministro da Casa Civil, Walter Braga Netto
Ministro da Casa Civil, Walter Braga Netto Crédito: Isac Nóbrega/PR
O ministro da Casa Civil, general Braga Netto, negou que haja oposição da equipe econômica ao Plano Pró-Brasil de crescimento pós-covid 19. Segundo ele, o ministro da Economia, Paulo Guedes, participou da reunião de lançamento do plano. "O ministro Paulo Guedes estava hoje na reunião. Todos os ministros foram favoráveis ao programa. Sem nenhum problema", disse.
O ministro negou também que o programa seja uma espécie de Plano Marshall. "Não existe nenhum plano Marshall. Existe o pró-Brasil Plano Marshall é outra coisa. Isso não é um programa de recuperação econômica. É de crescimento econômico", disse Braga Netto, que ao longo da resposta, usou depois algumas vezes a palavra recuperação econômica. "É para toda essa infraestrutura que foi atingida pelo coronavírus. Todos os ministérios estão envolvidos", acrescentou.
Segundo ele, o importante do programa é que ele tem um prazo. Mas o ministro evitou dar detalhes. "Não vou antecipar. Só um ministério, dependendo da retomada dele, vai gerar milhões de empregos", afirmou.
Os ministérios, disse ele, já têm alguns trabalhos e a Casa Civil vai agora coordená-los. "A Economia faz parte como um todo Ela não é o foco do programa. Faz parte do programa", enfatizou

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