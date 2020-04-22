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Acusações

Deputados do PSL protocolam impeachment do governador de SP

Os parlamentares acusaram o governador de São Paulo, João Doria (PSDB) de 'crimes de responsabilidade'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 abr 2020 às 18:45

Publicado em 22 de Abril de 2020 às 18:45

Governador de São Paulo, João Doria
Governador de São Paulo, João Doria Crédito: Sergio Andrade/Governo de São Paulo
Os deputados estaduais Frederico D'Ávila, Gil Diniz (PSL), Douglas Garcia (PSL), Major Mecca (PSL) e Valéria Bolsonaro (PSL) protocolaram na tarde desta quarta-feira, 22, um pedido de impeachment do governador de São Paulo, João Doria (PSDB).
Em nota, D'Ávila afirma que o pedido foi feito com base no acordo anunciado por Doria com as operadoras de telefonia celular para o levantamento de índices de isolamento social durante a pandemia do novo coronavírus e a fala do governador de que "poderia prender o cidadão que desobedecer a quarentena". O deputado ainda cita o uso de um helicóptero do Comando de Aviação da Polícia Militar pelo governador, a restrição ao consumo de alimentos em restaurantes, a participação de Doria em eventos esportivo e políticos, além da "falta de publicidade dos contratos da Fundação Padre Anchieta".
O pedido deverá ser analisado pelo procurador-geral da Assembleia Legislativa do Estado, e caso o texto tenha parecer favorável, caberá ao presidente da Casa, o deputado Cauê Macris (PSDB) - partidário do governador -, a decisão de aprovar ou arquivar o pedido.

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