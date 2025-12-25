É enfermeira. Doutora em Epidemiologia (UERJ). Pós-doutora em Epidemiologia (Johns Hopkins University). Professora Titular da Ufes. Aborda nesta coluna a relação entre saúde, ciência e contemporaneidade
Um convite a buscar um sentido para a vida
Neste Natal, talvez o presente mais valioso não esteja sob a árvore, mas na redescoberta do nosso próprio “porquê”. Que possamos escolher nossas ações de modo a não ferir outro ser humano, independentemente de credo, raça, religião, política, gênero
OFERTA ESPECIAL
Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!
A Gazeta ilimitada + Bônus Clube
6 MESES POR
R$4,99/mês
APROVEITAR AGORA
Cancele quando quiser
Entre para receber conteúdo exclusivo.
0:00