Elda Bussinguer
Pós-doutora em Saúde Coletiva (UFRJ), doutora em Bioética (UnB), mestre em Direito (FDV) e professora universitária

Natal e amor: como viver o cristianismo autêntico

O amor deveria assumir assim a centralidade da vida dos cristãos, não apenas nos discursos proferidos dos lábios que se manifestam com discursos religiosos dos que se afirmam ser seguidores do Cristo, mas nos atos praticados todos os dias

Publicado em 23/12/2025 às 04h00


